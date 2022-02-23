台股指數是什麼？指數怎麼玩？利用差價合約買賣指數

有投資股票、期貨的人，通常會以台股加權股價指數（TAIEX，簡稱加權指數、台股大盤）來衡量台灣上市股票整體漲跌的表現，也是反映台灣經濟重要的指標之一。然而，除了買個股外，台股加權指數也能成為投資工具。其中，台指期就是以「台灣加權指數」為標的期貨，是市場上最多人交易的期貨商品，也就是一般人常提及的「台股指數買賣」。其實我們還能利用差價合約買賣台股指數。台股指數是什麼、指數怎麼玩？常聽到的大盤指數買賣是什麼意思？又台股指數買賣，如何透過價差合約進行？

台股指數是什麼？台股指數怎麼算？

首先，台股指數是什麽？根據證交所資料，台股指數全名為加權股價指數（以下簡稱加權指數，英文簡稱為 TAIEX），是首支由台灣證券交易所編製的股價指數，是衡量臺灣上市市場股票整體績效表現之指標。各國主要股市指標設計方法有所不同，但以台股指數來說，指數成分股為所有上市的普通股（不含創新板上市公司或創新板第一上市公司），這其中當然包括大家常在財經新聞聽到的：台積電、鴻海、聯發科、台塑化…等股民們所熟悉的公司。至於台股指數中前十大公司的市值與所占的權重為何，可以參考下表：

從上表可得知，光是台積電一家公司的市值，就占整體大盤比重將近三成，公司股價單日漲 1 元，足以影響加權指數約 8.5 點。因此，只要發行公司的市值越高，其在指數所占的權重比例就越高，也將更容易影響指數波動。

所以台股指數怎麼算？基本上計算公式為： 指數 = 總發行市值 ÷ 當日基值 × 100。算出來的就是你所知道的台股指數，也是新聞所常說的「大盤」喔！

台股指數怎麼玩？

那麼，台股指數怎麼玩呢？許多投資人常用台指期來成為投資台灣加權指數的方式。台指期為一種期貨，分為大台指、小台指，也就是大家俗稱的大台（TX）、小台（MTX）。兩者都是以「台灣加權指數」做為對應的標的，並以「前一天的收盤的正負10%」做為每日的漲跌幅限制。根據台灣期貨交易所資料「臺灣證券交易所股價指數期貨契約規格」，台指期的交易時段分為下兩類，並合計 19 小時，無 24 小時交易的服務。：

1.一般交易時段 8:45～13:45（到期月份契約最後交易日之交易時間為 8:45~ 1:30）

2.盤後交易時段 15:00～隔天 5:00（到期月份契約最後交易日無盤後交易時段）

台指期保證金分為 3 種：結算保證金、維持保證金和原始保證金。要使帳戶中的金額高於或等於規定的原始保證金，才可以開始操作期貨商品。交易期貨時，要維持帳戶中的金額不低於規定的維持保證金，才能操作期貨商品。（不足的話，須在隔天中午 12:00 前補足）。

台指期跟股票不一樣，股票能一直持有，但期指會在每個月第 3 個星期三進行結算（強迫平倉），在結算日當天，要被結算的部位會在 13:30 後停止交易進行「轉倉」動作，並提早在下個月份的台指期建倉。

所以，做台指期怎麼計算？投資人一般在用台指期在下單時，都是以「口」（1 口 ＝ 1,000 股）為計算單位，每一點僅有 200 元和 50 元兩種選擇，如果你玩的是大台，跳動一點等於 200 元，小台的話跳動一點等於 50 元，所以大台的獲利就是小台的 4 倍。

舉例來說，如果你在 18,000 點的時候用大台買進 1 口，在 18,200 點時賣出，那獲利會是：（18,200－18,000）點 x 200 元 ＝ 40,000 元；如果你在同樣的點位進、出場，但是用小台進場，那你的獲利就會是：（18,200－18,000）點 x 50 元 ＝ 10,000 元。

什麼是差價合約（CFD）？

認識台股指數是什麼、怎麼玩後，一起來認識延伸買賣方法—— CFD 價差合約。但什麼是價差價合約呢？參考〈外匯 CFD是什麼？世界疫情延燒下 如何利用差價合約交易抓住投資趨勢？〉一文，價差合約是一種衍生性金融商品，是金融市場上一種高風險投資的方式，不需要買賣任何基礎資產。只要利用保證金就能夠在金融商品市場（如股票、外匯、指數和大宗商品等）進行價差交易，而無需擁有現貨資產，對於小資族而言，算是入手門檻較低的商品。

由-倫敦上市,富時250成分公司- IG平台所推出的「24小時台股加權指數」差價合約，透過演算法得出 24 小時台股加權指數的報價，走勢和台指期近乎一致，僅賣出價、買入價及中間價會有微小的誤差，漲幅接近於台指期。但利用「24 小時台股加權指數」交易有何優點？

1.多、空皆可操作

不論是做多還是做空都可以，適合投資人用來做投資部位的避險。

2.可以 24 小時交易

台指期並非 24 小時都能交易，而「24 小時台股加權指數」可彌補這項缺點。便於有避險需求、或其他策略的投資者彈性操作。

3.保證止損功能

免於受到市場跳空影響，對投資人鎖定最大的保護。

4.契約規格彈性

使用「24 小時台股加權指數」可自行設置槓桿，最低以 0.4 個契約單位下單，初始保證金低至1.5%，更设迷你合約USD1、NT$50。讓投資金額更加彈性，可避免高額保證金成為投資人的負擔。

如何利用差價合約交易台股指數？

步驟一：申請帳戶、打開交易平台

以 IG 交易平台為例，投資人首先須申請交易帳戶（若還不熟悉操作，或不打算用真的錢投資，可先申請模擬帳戶練習）。申請完成進入「我的工作區」後，點擊「股票指數」就可以查到一系列的各國指數投資商品。

往下找到、點選「台灣指數」就可直接進行交易（如圖 1）。

圖／IG Market提供

步驟二：查看股價、選擇現貨合約

IG 交易平台附有的股價走勢圖，其走勢與台指期貨並無太大差異。不過 IG 提供的是「差價合約」的商品，所以買入價、賣出價、中間價上會有些微的差異，但這並不會有太大的影響。

IG 台灣指數有 4 種現貨合約可選，差異主要在於合約的點數計算方式不同。其中，最小的合約規格是每點以 1 澳幣（A$1）來計價，最大為每點以 200 新台幣 （NT$200）來計價，如下圖。

圖／IG Market提供

若投資人資金量沒有很多、或是無法承受高倍數槓桿風險的人，可以選最小的合約規格來進行交易，以免槓桿開得太大，容易被平倉造成虧損。

步驟三：填寫合約數量、設定停損水位

若選定合約規格以美元計價後，就可以點擊買入或賣出價格。要特別注意的是，最小合約數量不能小於 0.4 個單位，否則是沒有辦法開立交易的。參考下圖，這裡以做多台股指數為例。

圖／IG Market提供

步驟四、確認交易時所需的保證金

假設買入的合約規格是以澳幣計價，且合約數量為 0.5 個單位，那麼所需的保證金計算方式為台灣指數價格 x 合約規格 x 保證金比例 1.5% = 18164.1 x 0.5 x 1.5% = 136.23澳元，與上圖吻合。若以上幾點都確認沒問題後，即可下單。

特別注意：別在指數走反勢時逆勢而為

最後，投資人在使用價差合約投資任何指數時，須特別注意要確認自己開了多大規模的價差合約、開了多大的槓桿，否則當資金不足時，很容易就因為保證金不足而被平倉，導致自己蒙受損失。另外，差價合約產品涉及高槓桿和高風險，虧損可能超過投資金額。因此必須謹慎、同時也須注意台積電等高度影響大盤權重的個股走勢，建議別在指數走勢反轉時逆勢而為。

差價合約交易與其他形式的交易存在許多差異，理解這些細微差別能夠幫助你更有效地進行交易。建議可透過IG課堂參加免費線上課程或開設模擬賬戶演練交易。