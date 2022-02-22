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2021年全球創投豐收 五大指標創紀錄

經濟日報 / 記者程士華／即時報導
安侯建業聯合會計師事務所今發布《創投脈動：全球創業投資分析》報告。（本報系資料庫）
安侯建業聯合會計師事務所今發布《創投脈動：全球創業投資分析》報告。（本報系資料庫）

安侯建業聯合會計師事務所今（22）日發布《創投脈動：全球創業投資分析》報告，分析去年Q4及全年表現，會計師郭冠纓指出， 2021年是全球創投市場的豐收年，總投資額、創投交易金額及數量、全球企業創投 (CVC)投資及交易量、企業出場數量及總出場金額、全球募融資額均創歷史新高。

報告表示，IPO活動在去年Q4仍然保持強勁，不過SPEC活動有減緩，郭冠纓分析，比起快速出場，企業開始關注IPO準備是否完善，這樣的轉變，可能導致2022年IPO數量，較去年表現有所下降，但投資者和企業皆相信未來的IPO質量將提升，並帶來IPO後更好的業績。

報告指出，去年全球獨角獸公司繼續在創投投資中佔據大量份額，相比前一年度基期，2021年獨角獸的交易數量以及融資總額，增長一倍以上，2021年Q4全球共新增加126家獨角獸企業，包括一些非傳統的創投市場，也出現新的獨角獸，像是越南的Sky Mavis、Momo，巴西的CargoX、Olist、墨西哥的Clara、Merama、印尼的Kopi Kenangan、Ajaib，以及菲律賓的Mynt等公司，反映國際創投市場的多樣性。

人工智慧也是去年Q4的亮點，報告點出美國薪資和合規平台企業Deel，獲4.25億美元融資、德國自動化人員工作流程企業Personio 獲2.7億美元融資、美國後台檢查自動化企業Chekr則獲2.5億美元融資。

儘管COVID-19變體Omicron在今年下半年出現引發新的挑戰和限制，但在美洲和歐洲強勁投資推動下，2021年第4季度的創投仍然熱烈。此外， 亞洲的創投投資總額相比2021年第3季度歷史新高有所下降，但與歷史趨勢相比仍然相對強勁。

郭冠纓表示，預期2022年全球創投市場，將獲得創投投資人更多的關注並持續保持強勁，除了跨行業B2B服務、醫療科技、資訊安全和人工智慧解決方案之外，金融科技仍是熱門的投資領域，但隨著金融科技行業成熟度提高，整併的現象將顯著增加。

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