童子賢：俄若不斷刺激 歐洲民意恐重回軍國主義

俄羅斯總統普丁宣布俄軍將發揮「維和」作用，派軍進駐烏克蘭東部，對此，和碩（4938）董事長童子賢今（22）日示警，歐洲國家自二戰後已經學到不再用戰爭來做惡性競爭，「可是如果俄國不斷刺激歐洲幾年，說不定有些國家民意會走向恢復軍國主義。」

兩岸發展研究基金會董事長丁守中今日發表新書《奔向戰場：危險十字路口的台灣》，童子賢以和碩集團董事長及玉山科技協會理事長身分出席與會。

童子賢致詞時開玩笑形容，俄羅斯總統普丁已宣布進軍烏克蘭東部，「之前大家說美國總統拜登是放羊的孩子，但現在是普丁說放馬過來。」

童子賢表示，歐洲以前曾經是戰爭不斷，後來自二次大戰後，歐洲國家記取教訓，結束這樣的惡性競爭，而開始籌劃歐盟、歐元，這是人類文明非常了不起的成就。

童子賢反問，法國、英國、德國打仗時沒仇恨嗎？他們死傷是百萬、千萬，可是二戰後終於認知戰爭不能解決問題。

童子賢強調，現在歐洲經過這幾十年的和平，成為一個反應比較慢的團體，但其實如果歐盟以工業、經濟等水準來跟俄羅斯比會弱嗎？

童子賢指出，像歐洲的兵和平久了，主要用處在維護秩序，「可是如果俄羅斯不斷刺激脾氣好、溫和、不想打仗的歐洲國家，如果再拿刺刀戳他再戳他，連續刺激個3年，說不定有些國家民意會走向恢復軍國主義。」