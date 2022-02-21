後疫情時代景氣回升 2021年國內電力消費年增4.3%
能源局今（21）日公布2021年國內電力消費狀況，世界主要經濟體消費需求轉強，商品價格上揚，國內廠商持續增產。再加上國內疫情警戒未全面鬆綁導致民眾生活型態改變，國內能源消費增加4.5%，國內電力消費增加4.3%，帶動電力供給隨之增加3.9%。
根據能源局統計，2021年工業部門因全球對半導體、鋼筋建材、石化及塑膠產品需求熱絡，價量齊揚，刺激廠商擴增國內產出，使工業部門能源消費增加8.5%，以電力增加7.1%最多。
運輸部門因為為控管境外移入個案，及避免本土案例擴散，疫情警戒維持二級以上，影響民眾外出活動，交通量下降，致運輸部門能源消費減少5.2%。
住宅部門因防疫規定未全面鬆綁，部分民眾仍維持分流上班、遠距溝通及減少外出等生活型態，住宅用電增加5.1%，該部門能源消費增加2.6%。
服務業部門因住宿餐飲業受疫情警戒維持二級以上影響，影響商務、宴會活動及內用消費人潮，部分業者縮短營業時間或自主暫時停業，服務業用電減少1.3%，該部門能源消費減少1.4%。
比較2021年與2020年的發電裝置容量變化，燃煤因未擴建新機組呈現持平，燃氣增加2.9%，再生能源則明顯增加20.8%，其中以太陽光電成長32.4%最多、風力成長10.3%次之。
綜觀現況，2021年因全球景氣向上，消費需求回彈，資訊電子產品與傳產貨品價格居於高檔，台灣工業部門景氣維持擴張，使國內能源消費仍呈增加，並帶動能源供給上升。惟隨著國外防疫管制解除，缺工及供應鏈瓶頸漸獲改善，預期將形成國內廠商競爭壓力；後續國際產業動態與國內防疫決策，仍將影響我國未來能源供需走勢。
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