機械業成下座「護國神山」？魏燦文：未來產值上看2兆

「不畏疫情，機械業仍創造輝煌佳績！」機械公會理事長魏燦文今日指出，2021年臺灣工具機全年出口值27.83億美元，站穩全球出口第三。他樂觀表示，機械業產值不久就能突破2兆元。

TIMTOS x TMTS聯合展今(21)日登場。工具機公會理事長許文憲也看好台灣工具機產業，預計產值會持續成長。他也認為，在2050淨零碳排的全球目標下，工具機產業將轉型，朝向智慧化與數位升級，提升其附加價值。

台灣工具機以出口為主要導向，蔡英文致詞時說明，目前許多CPTPP成員國，都使用台灣所生產的機械，強調未來會全力爭取加入CPTPP，希望能藉此跨越關稅的障礙，提高在全球市場的競爭力。