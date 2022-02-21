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機械業成下座「護國神山」？魏燦文：未來產值上看2兆

經濟日報 / 經濟日報 邱力行蔣明倫／台北即時報導
TIMTOS x TMTS 2022工具機展今起展開，總統蔡英文與行政院院長蘇貞昌也特別到經濟部技術處「智慧工具機產業主題館」，了解技術亮點。圖右起為工具機公會理事長許文憲、工研院院長劉文雄、經濟部技術處處長邱求慧、工研院智機中心組長羅佐良、機械公會理事長魏燦文、工研院機械所所長胡竹生、經濟部部長王美花、精機中心總經理賴永祥、總統蔡英文、經濟部技術處科長何祥瑋、行政院院長蘇貞昌、工研院智機中心執行長陳來勝、外貿協會董事長黃志芳、工研院微系統中心執行長朱俊勳、台北世貿中心董事長莊碩漢。工研院／提供
TIMTOS x TMTS 2022工具機展今起展開，總統蔡英文與行政院院長蘇貞昌也特別到經濟部技術處「智慧工具機產業主題館」，了解技術亮點。圖右起為工具機公會理事長許文憲、工研院院長劉文雄、經濟部技術處處長邱求慧、工研院智機中心組長羅佐良、機械公會理事長魏燦文、工研院機械所所長胡竹生、經濟部部長王美花、精機中心總經理賴永祥、總統蔡英文、經濟部技術處科長何祥瑋、行政院院長蘇貞昌、工研院智機中心執行長陳來勝、外貿協會董事長黃志芳、工研院微系統中心執行長朱俊勳、台北世貿中心董事長莊碩漢。工研院／提供

「不畏疫情，機械業仍創造輝煌佳績！」機械公會理事長魏燦文今日指出，2021年臺灣工具機全年出口值27.83億美元，站穩全球出口第三。他樂觀表示，機械業產值不久就能突破2兆元。

TIMTOS x TMTS聯合展今(21)日登場。工具機公會理事長許文憲也看好台灣工具機產業，預計產值會持續成長。他也認為，在2050淨零碳排的全球目標下，工具機產業將轉型，朝向智慧化與數位升級，提升其附加價值。

台灣工具機以出口為主要導向，蔡英文致詞時說明，目前許多CPTPP成員國，都使用台灣所生產的機械，強調未來會全力爭取加入CPTPP，希望能藉此跨越關稅的障礙，提高在全球市場的競爭力。

工具機 CPTPP 疫情 蔡英文

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