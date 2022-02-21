2022年首月好強「連23紅」 1月外銷訂單金額588.7億美元

經濟部統計處今（21）日公布1月外銷訂單表現金額為588.7億美元，年增11.7%，拿下「連23紅」。

統計處預估，2月外銷訂單金額為450億美元至465億美元，年增5.6%至9.2%。依據統計處預測，既使2021年、2022年2月均出現過年行情，下月仍有機會再正成長，經濟部統計處長黃于玲則說，外銷訂單據長年觀察，工作天數沒有像工業生產影響那麼多，認為還是成長機會。

按貨品別觀察，科技貨品雖然都有維持正成長，但明顯較傳統貨品失色。資訊通信產品、電子產品均創下歷年同月新高，但年增僅有3.9%及13.5%。黃于玲表示，疫情前兩年推升遠距商機、宅經濟，但確實因為疫情趨緩及高基期，讓增速趨緩。

但她補充，全球對於新興科技應用及車用電子需求仍相當殷切，電子產品仍具相當大的接單動能，增速減緩幅度較資通信產品好。

光學器材1月外銷訂單金額為24.5億美元，年增0.4%，險些由「紅翻黑」。黃于玲表示，台灣光學器材接單大部分屬於面板，雖然工控、商用、醫材面板需求仍高，但價格比較不好，影響到訂單表現。

她引用調研機搆Omdia預測，1月電視面板價格年減20.3%至44.2%，但月減幅有在收斂。手機面板1月價格則是跌幅8.9%至漲8.4%，主要是5.71吋手機面板價格有回彈。

傳統貨品方面，因全球景氣穩健擴張，終端需求續強，半導體業者積極擴產，加上原材物料行情高於上年同月，帶動接單成長，致基本金 屬年增36.1%、機械年增10.1%、塑橡膠製品年增12.1%、化學品亦年增32.6%。

而雖然科技貨品因為高基期及疫情趨緩而成長收斂，恐很難再出現雙位數正成長，但黃于玲說，依據IHS Markit最新預估，今年全球經濟成長率為4.1%，仍然正向看待國內訂單今年表現。

另外，主要接單地區方面，美國、中國大陸及香港、東協均是呈現正成長，並創下同月新高。但歐洲地區則是三個月內第二度出現負成長。

統計處表示，歐洲地區接單呈現年減是因為電子產品、資通信產品衰退，前者是因為電視面板接單減少以及2020年手機新品遞延上市所帶動的高基期；後者則是同樣受到手機遞延上市的高基期效應，但同時間筆電訂單有增加，所以減幅較小。

對於俄羅斯及烏克蘭兩國目前緊張關係是否會影響到歐洲未來接單表現？黃于玲表示，「俄烏情勢不只是影響歐洲，而是全球狀況，不幸爆發戰爭鐵定會影響全球經濟。」

據外銷訂單受查廠商對2月份接單看法，按接單金額計算之動向指數則為，預期2月整 體外銷訂單金額將較1月份減少。