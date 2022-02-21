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影／經濟部強化高階工具機技術 創造數十億產值

經濟日報 / 記者李珣瑛／台北即時報導
圖為經濟部技術處展示的「主軸健康預診系統」，可針對主軸進行動態預壓力量測，並搭配溫度與振動特徵訊號擷取，建立線上量測、觀察主軸軸承受力狀態，藉智能診斷訊號鑑別技術，將主軸健康狀態可視化呈現，提供使用者掌握主軸狀態，降低非預期停機損失，提升機台稼動率。工研院/提供
圖為經濟部技術處展示的「主軸健康預診系統」，可針對主軸進行動態預壓力量測，並搭配溫度與振動特徵訊號擷取，建立線上量測、觀察主軸軸承受力狀態，藉智能診斷訊號鑑別技術，將主軸健康狀態可視化呈現，提供使用者掌握主軸狀態，降低非預期停機損失，提升機台稼動率。工研院/提供

經濟部技術處於今（21）日隆重登場的工具機展「TIMTOS x TMTS 2022」經濟部智慧工具機產業主題館中，整合工研院、精密機械發展中心、金屬中心等法人單位，共同展示國產化五軸控制器感測器智慧機械雲等28項技術，展現臺灣高階工具機自主技術以及智慧製造數位轉型之研發成果。

這些技術已技轉超過30家國內工具機廠商，創造超過50億元的產業效益，成為國內工具機產業發展的最佳推力，協助廠商厚實競爭力，搶攻國際市場，鞏固臺灣身為亞洲高階製造中心的地位。

經濟部技術處邱求慧處長表示，工具機領域的控制器就像工具機的大腦，然臺灣高階工具機控制器長期高度仰賴德國和日本等國家進口、自主能力仍偏低，為突破此一現況，經濟部技術處運用科技專案支持工研院開發出國產高階控制器，目前已有超過30家國內工具機廠商導入，逾500台完成終端加工驗證，應用範圍可從百萬元等級的二軸車床及三軸銑床到千萬元等級的大型五軸同動及多軸車銑複合加工機等高階機型，並促成國內３家控制器廠商年產量高達8-10萬套，產值超過50億元。

一台高智慧化的工具機，除了需要身為大腦的控制器外，更需要高精度的工業級感測器掌握工具機加工狀態，才能夠做更精準的資料收集。由於國內工業感測器國際進口的比例達90%，為解決國內工業感測器之需求，經濟部自110年起透過科專計畫由工研院微系統中心進行力、振動、視覺等關鍵感測器技術開發，補強國內技術的缺口。

目前研發出的高解析度力感測器，可即時判斷機台異常與刀具磨耗等情況，相較於國際產品具備尺寸小、剛性高，售價約為國際產品價格一半等優勢，且已經有超過10家工具機廠商將國產感測器導入應用於高階工具機以及關鍵零組件等設備，年產量超過百台，產值超過20億元。

經濟部技術處支持工研院開發的「智慧化動力組件-減速機」，實現監測即時化、維護預測化、診斷智能化等功能，並分析使用紀錄數據優化齒輪設計，大幅提升傳動效率達98%以上，圖右起為工研院機械所技術副組長黃俊弘、經濟部技術處處長邱求慧、工研院機械所所長胡竹生。記者李珣瑛/攝影
經濟部技術處支持工研院開發的「智慧化動力組件-減速機」，實現監測即時化、維護預測化、診斷智能化等功能，並分析使用紀錄數據優化齒輪設計，大幅提升傳動效率達98%以上，圖右起為工研院機械所技術副組長黃俊弘、經濟部技術處處長邱求慧、工研院機械所所長胡竹生。記者李珣瑛/攝影
經濟部技術處智慧工具機產業主題館整合法人單位，展示國產化五軸控制器等28項技術成果，圖右起工研院智機中心組長麥朝創、工研院院長劉文雄、經濟部技術處處長邱求慧、工研院機械所所長胡竹生、工研院智機中心執行長陳來勝、工研院微系統中心執行長朱俊勳。記者李珣瑛/攝影
經濟部技術處智慧工具機產業主題館整合法人單位，展示國產化五軸控制器等28項技術成果，圖右起工研院智機中心組長麥朝創、工研院院長劉文雄、經濟部技術處處長邱求慧、工研院機械所所長胡竹生、工研院智機中心執行長陳來勝、工研院微系統中心執行長朱俊勳。記者李珣瑛/攝影
TIMTOS x TMTS 2022工具機展今起展開，總統蔡英文與行政院院長蘇貞昌也特別到經濟部技術處「智慧工具機產業主題館」，了解技術亮點。圖右起為工具機公會理事長許文憲、工研院院長劉文雄、經濟部技術處處長邱求慧、工研院智機中心組長羅佐良、機械公會理事長魏燦文、工研院機械所所長胡竹生、經濟部部長王美花、精機中心總經理賴永祥、總統蔡英文、經濟部技術處科長何祥瑋、行政院院長蘇貞昌、工研院智機中心執行長陳來勝、外貿協會董事長黃志芳、工研院微系統中心執行長朱俊勳、台北世貿中心董事長莊碩漢。工研院/提供
TIMTOS x TMTS 2022工具機展今起展開，總統蔡英文與行政院院長蘇貞昌也特別到經濟部技術處「智慧工具機產業主題館」，了解技術亮點。圖右起為工具機公會理事長許文憲、工研院院長劉文雄、經濟部技術處處長邱求慧、工研院智機中心組長羅佐良、機械公會理事長魏燦文、工研院機械所所長胡竹生、經濟部部長王美花、精機中心總經理賴永祥、總統蔡英文、經濟部技術處科長何祥瑋、行政院院長蘇貞昌、工研院智機中心執行長陳來勝、外貿協會董事長黃志芳、工研院微系統中心執行長朱俊勳、台北世貿中心董事長莊碩漢。工研院/提供

工具機 感測器 控制器 經濟部 工研院 智慧機械

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