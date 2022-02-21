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平均月薪55K？藍黨團：低於4萬元者高達64%

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／國民黨立院黨團提供
圖／國民黨立院黨團提供

行政院主計總處公布，每人每月總薪資平均5萬5754元，引發熱議。國民黨立法院黨團今指出，以2020年數據來看，台灣900多萬名受雇者的經常性薪資，低於4萬元者高達64%，薪資水平遠遠低於香港、日韓以及新加坡等鄰近國家，蔡政府對嚴重低薪卻提不出解決方案。

國民黨立院黨團總召曾銘宗指出，2020年，我國共914.4萬名受雇者，其中薪資低於3萬元者就佔了30%、低於4萬元者更多達64%，薪資水平遠遠低於香港、日韓以及新加坡等鄰近國家。

曾銘宗表示，低薪不但造成年輕人不敢結婚生育、買不起房子，人才大量外流，對經濟的巨大衝擊已是國安問題。

國民黨立委林奕華說，薪水高的多集中在特定產業，包括海運業薪資14.7萬多元、金融服務業12萬多元，但汽車客運業、美容美髮業則不到3萬元。政府不該忽視整體低薪和M型化問題。

國民黨立委謝衣鳯表示，我國每人每月薪資累積成長率，服務業只有65%，工業、製造業則有70%，在產業結構上有必要調整，加速服務業產業化鬆綁，將台灣過剩資金導入生產性服務業，不是像現在一味流向房地產，造成房價高居不下。

謝衣鳯說，黨團具體建議政府在服務業應學習南韓，外銷醫療、影視、觀光等高附加價值產業，並學習新加坡，對金融產業鬆綁，讓國際資金可流向台灣，創造金融服務業薪資的高水平。唯有教育政策改變、產業政策鬆綁，才能真正改善青年就業、勞工低薪問題。

薪資 國民黨

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