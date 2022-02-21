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228假期將至 北市勞動局籲雇主應使勞工休假工資照給

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

2月28日和平紀念日即將到來，北市勞動局局長陳信瑜表示，許多勞工朋友詢問在國定假日工作，雇主應該如何給付工資的問題。由於今年2月28日(和平紀念日)為星期一，為勞動基準法指定勞工應放假日，雇主應使勞工休假，工資照付。

陳信瑜指出，如老闆使月薪制勞工於228和平紀念日上班，工作八小時以內依法需加給一日工資，亦得經勞工同意將228調移至其他工作日休假。陳信瑜特別提醒，由於基本工資自2022年1月1日起調升，部分工時時薪制勞工(如：PT人員、工讀生)約定每小時工資不得低於168元，老闆使部分工時勞工於228和平紀念日假期間排班出勤，老闆應給付部分工時人員時薪不得低於336元(即168元X2)。

陳信瑜強調，如雇主未依法使勞工於國定假日休息，或使勞工於勞工於國定假日出勤未加給工資，涉有違反勞動基準法規定，依法可處新台幣2萬元至100萬元之罰鍰，並會公告違法事業單位名稱及雇主姓名。

陳信瑜呼籲，國內外疫情仍不容輕忽，仍請市民及勞資朋友做好防疫措施，帶好口罩勤洗手消毒。若民眾日後遇到相關勞動權益問題，可利用台北市「HELLO TAIPEI單一陳情系統」線上反映問題或諮詢，方便又快速。

工時 國定假日 新台幣

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