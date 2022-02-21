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2020年全國研發經費年增8.8% 占名目GDP比重增至3.6%

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

主計總處發布國情統計顯示，2020年全國研發經費7,188億元，較2019年增583億元，增幅8.8%。研發經費占名目國內生產毛額（GDP）比重由2016年3.1%增至2020年3.6%，主因研發經費平均年增7.3%，高於名目GDP之3.1%所致。

主計總處指出，按研發經費的執行部門觀察，以企業部門5,934億元最多，占82.5%，政府部門687億元次之，占9.6%，兩者合占九成二。

再按研發經費的企業部門行業分布觀察，2020年以製造業居冠，計5,464億元，占企業部門92.1%，其中以電子零組件製造業與電腦、電子產品及光學製品製造業較多，計4,536億元，占製造業比重八成三。服務業合計452 億元，以出版、影音製作、傳播及資通訊服務業及專業、科學及技術服務業較多，計282億元，占服務業比重62.4%。

主計總處指出，2020年的全國研發經費，其中人事費及研發資本支出分別為4,029億元及674億元，各占56.0%及9.4%，合占六成五，二者分別年增10.9%及4.4%。

若按研發經費的類型觀察，2020年以技術發展5,122億元居冠，占71.3%，其次依序為應用研究占21.7%，基礎研究占7.0%。

製造業 GDP

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