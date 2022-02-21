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109年企業部門研發費用5934億元 電子零組件占近55%

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處發布國情統計，109年全國研發經費總共7188億元，較前一年增加583億元、年增8.8%，部門以企業部門5934億元最多，占82.5%，以製造業居冠，其中以電子零組件製造業3241億元最高，電子產品及光學製品1295億元，兩者合計占製造業八成三。

主計總處表示，根據科技部統計，109年全國研發經費7188億元，較108年增加583億元、年增8.8%，其中以人事費及研發資本支出分別4029億元及674億元，各占56.0%及9.4%，兩者合占六成五，分別年增10.9%及4.4%。研發經費占名目國內生產毛額（GDP）比重由105年的3.1%增加至109年的3.6%，主因研發經費平均年增7.3%，高於名目GDP的3.1%所致。

按研發經費之類型觀察，109年以技術發展5122億元居冠，占71.3%，其次依序為應用研究占21.7%，基礎研究占7.0%。另按研發經費之執行部門，以企業部門5934億元最多，占82.5%，政府部門687億元次之，占9.6%，兩者合占九成二。

按研發經費之企業部門行業分布觀察，109年以製造業居冠，總計5464億元，占企業部門92.1%，其中以電子零組件製造業與電腦、電子產品及光學製品製造業較多，總共4536億元，占製造業比重八成三；服務業合計452億元，以出版、影音製作、傳播及資通訊服務業及

專業、科學及技術服務業較多，合計282億元，占服務業比重62.4%。

製造業 GDP

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