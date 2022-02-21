利率低 主計總處：郵局定存戶數及金額連二年負成長
主計總處發布國情統計顯示，2021年底郵政儲金戶數3,650萬戶，結存金額6兆6,108億元，分別較2020年底增0.1%及3.0%。
主計總處表示，其中結存金額占比較大的定期儲金，占56.9%，因近年利率持續調降，民眾逐漸減少配置比重，2021年底結存戶數及金額分別減2.3%及0.3%，均為連續二年負成長。活期儲金則因資金運用彈性較高，2021年底結存金額2兆8,460億元，續創新高，年增7.7%，戶數亦增0.6%。
郵件遞送業務方面，主計總處指出，2021年郵局收寄函件18億4,499萬件，較2020年減3.5%，其中，國內函件占比達99.2%，收寄量減1.6%，海外函件僅1,546萬件，年減逾3000萬件或71.2%，主因在疫情衝擊下，國際航班大幅縮減，部分國家郵路受阻，加上國際郵件資費受國際航運價格攀升及美國調漲遞送費用影響而調升價格。
另收寄包裹及快捷總量則達4,737萬件，年增8.8%，以國內占95.1%為大宗，年增10.1%，主因國內疫情期間民眾減少出門採買，宅經濟持續發酵所致。不過，海外則因2020年民眾交寄口罩、體溫計等防疫物資，基期較高，年減9.8%。
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