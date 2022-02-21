利率低 主計總處：郵局定存戶數及金額連二年負成長

近來俄羅斯與烏克蘭的緊張局勢導致油價大漲，不過，伊朗石油出口增加的前景，蓋過了利空因素，國際油價上周五（18日）漲跌互見。《路透》報導，紐約西德州中級原油3月交割價下跌0.69美元，或0.5%，收每桶91.07美元，上周下跌1.7%，終止連8周上漲的漲勢。布蘭特原油上漲0.57美元，或0.6%，收每桶93.54美元，上周上漲0.9%，是連續第九周上漲。

2022-02-21 07:01