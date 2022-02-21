安聯投信：俄烏情勢牽動半導體與記憶體供應

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，俄烏地緣政治風險後續發展值得關注，一來是情勢若升高，不但可能加劇石油價格持續攀高，亦將加重歐美通膨壓力；另一方面，烏克蘭為全球最大氖氣供應商，氖氣為半導體晶片製程關鍵原料，因此，俄烏地緣政治風險後續若升溫也勢將影響半導體及記憶體的供應。

廖哲宏表示，以過去一年多來為例，半導體供應不順，帶動多數晶片報價走揚；看待俄烏地緣政治風險變化，除了要持續關注油價及通膨走勢外，對於半導體及記憶體的供應情況也值得關注；一旦緊張情勢進一步升溫，可能加大半導體及記憶體的拉貨力道，甚至進一步推升相關價格。

回到基本面，廖哲宏表示，美國1月ISM指數57.6，顯示美國製造業仍處於需求驅動、供應鏈受限的環境中。在產業基本面部分，近期受到材料汙染影響，市場估計全球第1季NAND Flash供給將大減10%，也因此讓近期NAND Flash 報價預期紛紛上修，預料記憶體產業將進入正向報價循環。

廖哲宏表示，儘管市場仍有通膨、油價及地緣政治風險等的干擾，但基本上，整體科技產業目前狀況依舊健康，未來倘若地緣政治風險降溫，相信基本面依舊會主導整體股市動向。