快訊

國道沒繫安全帶被罰3000元 車主用「哆啦A夢」翻盤獲撤罰

缺蛋禍首在凍漲 政院物價小組、農委會哪方是元凶？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

油價再漲 中油：明起汽、柴油各調漲0.3元、0.6元

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，明（21）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元及0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.2元、95無鉛汽油每公升31.7元、98無鉛汽油每公升33.7元、超級柴油每公升28.1元。記者陳正興／攝影
台灣中油宣布，明（21）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元及0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.2元、95無鉛汽油每公升31.7元、98無鉛汽油每公升33.7元、超級柴油每公升28.1元。記者陳正興／攝影

台灣中油宣布，明（21）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元及0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.2元、95無鉛汽油每公升31.7元、98無鉛汽油每公升33.7元、超級柴油每公升28.1元。

台灣中油表示，本周受石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）實際增產幅度未達目標、俄烏地緣政治局勢高度緊張等因素影響，導致油價上漲，本周浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲1.7美元，新台幣兌美元匯率貶值0.046元，國內油價依公式計算漲幅為1.61%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.9元及2.2元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），柴油吸收1.0元，換算後95無鉛汽油每公升32.3元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之2.3元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.6元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.6元及1.6元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.3元及0.6元。

台灣中油指出，本周依油價公式、政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，汽、柴油各需調整之0.6元及1.6元均由台灣中油吸收，累計111年至1月底止，台灣中油共吸收4.69億元。

油價 中油

延伸閱讀

油價小漲！明日起國內汽、柴油各調漲0.3元及0.6元

無預警設防疫旅館？ 後勁居民怒轟中油今發起抗議

中油大林廠1員工確診恐擴大 緊急匡列全廠2300人篩檢

春節紅利結束！明日起國內汽、柴油各調漲1.2元及1.5元

相關新聞

油價再漲 中油：明起汽、柴油各調漲0.3元、0.6元

台灣中油宣布，明（21）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元及0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.2元、9...

今年經濟成長 有望逾4%

主計總處24日將召開國民所得評審會議，發布今年經濟成長率最新預測，由於去年基期墊高，又加上今年初Omicron疫情影響，...

【納稅人自救／上】收到不合理稅單怎麼辦？ 想提行政救濟一定要注意期限程序

美國前總統班傑明·富蘭克林曾經說過：唯有稅收和死亡不可避免。既然人生在世離不開稅，收到不合理的稅單怎麼辦？財政部法制處處長翁培祐表示，依法可以進行行政救濟，經過復查、訴願到行政訴訟來處理。2017年底「納稅者權利保護法」上路實施後， 設置了納保官，效果很好，排除疫情因素，近年來訴願案件呈現減少趨勢。

【白話財經】3家子公司沒董座 殷琪擬交班計畫 確保家族經營權

欣陸投控上月宣布大陸工程、大陸建設與欣達環工等3家子公司轉型為閉鎖性公司，且均不再設董事會，成為「沒有董事長的公司」。意味這三家子公司的執行長往後要負起更多的責任，而欣陸董事會也會對子公司加強監管。不過，欣陸投控董事長殷琪會建立這套新制度，其實是為了將來接班交棒預作準備。

立院加速修法 拚入CPTPP

立法院預計本周五（25日）開議，重點議案包括因應申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），民進黨團盼本會期能拚過的...

CPTPP新入會成員 須符高標準

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）18日召開資深官員會議，但輪值主席國新加坡並未說明入會案等具體結論。行政院長蘇貞昌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。