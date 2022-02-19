劍蘭新規上路恐無種球可種 蔡其昌：農委會須有配套

農委會於去年11月修正植物檢疫規定，其中進口劍蘭種球時，須附未罹「INSV鳳仙花壞疽病毒」證明，才能進口，且發布後即刻生效。這讓須進口種球的花農擔心，時間太短沒緩衝期，恐釀「無種球可種」困境，影響生計。立法院副院長蔡其昌昨邀集農委會、台中市議員謝志忠、王朝坤，於后里召開說明會。

農委會於去年11月8日公告，修正「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」，其中進口唐菖蒲(劍蘭)「種球」時，要求須附田間檢驗證明，或輸出前經實驗室檢測未罹「INSV鳳仙花壞疽病毒」證明，才能進口，發布後即刻生效。

此事一出，台中后里花農擔心，荷蘭現在已在收成尾聲，根本沒時間做「田間檢驗」，實驗檢驗此前也從未有這項檢驗，須時間準備程序，但農委會公告即刻生效，沒有緩衝期，恐造成無「種球」種植窘境；立法院副院長蔡其昌接獲陳情後，昨日下午於后里招開說明會。

蔡其昌表示，這次說明會的目的，就是要釐清目前法規實施後，農民以及進口商遇到的困難，政府應該要怎麼來解決，在與農委會溝通討論後，目前是以專案方式來解決問題，希望能夠以最快的速度，讓后里花農能夠順利買到種球。

農業委員會動植物防疫檢疫局副局長鄒慧娟表示，鳳仙花壞疽斑點病毒(INSV)經風險評估，考量對唐菖蒲、蘭花、番茄及萵苣等產業均可能有重大影響，為保護農民生產權益，必須採行檢疫管制措施。

防檢局於2月16日與荷蘭檢疫單位視訊會議時，表達農民取得健康種球需求，並強調法規公告後，荷蘭輸台的蝴蝶蘭組培苗植物檢疫證明書，已有加註經檢測未罹染本病毒，且國際有公開的檢測方法，請荷方依輸出業者要求進行取樣檢測，但荷方表示須再與其國內業者討論，雙方訂於2週後再討論。

蔡其昌提到，目前決議，約在2週後將與荷方再次進行協商，若下次協商還是無法讓荷蘭的種球進口，農民將會面臨生計問題，故希望農委會及防檢局，要儘快準備配套措施，不能因為新法規上路就影響農民的權益。