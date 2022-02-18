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陸製水泥反傾銷稅暫不落日 財政部展開新一波傾銷調查

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

因應國內水泥業者的訴求，財政部關務署今（18）日公告，針對中國大陸產製進口的卜特蘭水泥及其熟料，將展開第二次落日調查，預期調查結果將於半年內出爐，期間將維持課徵反傾銷稅

目前財政部針對大陸產製進口的卜特蘭水泥及其熟料，皆課徵91.58%反傾銷稅，財政部表示，我國是從2011年5月30日起課徵此項反傾銷稅，並於2017年2月20日公告繼續課徵。

有鑑資上述課徵期間將於明日屆期落日，本案申請人台灣區水泥工業同業公會認為，應有繼續課徵的必要，已經在去年8月18日申請繼續課徵。

財政部認為，根據水泥同業公會提供的資料，可合理懷疑若停止對涉案貨物課徵反傾銷稅，傾銷及損害可能會繼續發生，因此趕在本項措施落日前夕，於今日公告展開繼續課徵與否的落日調查。

財政部官員指出，在落日調查的期間，皆會維持對相關產品課徵91.58%反傾銷稅的措施，以維護產業公平合理貿易環境。

針對後續調查程序，財政部表示，依據《平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法》第44條規定，財政部應自公告進行調查日起算六個月內，先完成傾銷調查認定，並通知經濟部

經濟部也會於即日起展開產業損害調查，並在財政部通知傾銷調查完成後，須在二個月內完成產業損害認定。

上述二相關部會的傾銷調查認定完成後，財政部應在接獲經濟部通知的翌日起算十日內，提交相關認定結果給關稅稅率審議小組，供其審議是否繼續課徵反傾銷稅。

反傾銷稅 財政部 經濟部

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