礦業法「歸零思考」後新草案出爐 六點維護原民、環境

繼行政院9日公布「亞泥新城山礦場租用原住民族土地真調報告」後，經濟部今（18）日預告「礦業法」修法草案，強調經過「歸零思考」，並針對環境保護與原住民族權益等議題進行溝通及整合，在多次跨部會協商後取得共識後提出草案。經濟部官員表示，草案公佈後將送行政院審查，希望趕得上這個立法院會期審議。

經濟部表示，該「礦業法」修法草案包括六項重點。其一，刪除俗稱「霸王條款」的規定，包括刪除第三十一條主管機關依法駁回礦業權展限申請案的補償規定，及刪除第四十七條礦業權者提存地價、租金或補償後，得先行使用土地的規定。

第二，強化環境保護，要求業者一次性補辦環評。針對環境影響評估法規施行前，未曾辦理環境影響評估且對環境有相當影響的礦場，要求礦業權者一次性辦理環境影響評估，若於修法完成後一定時間內，未辦理、未通過或未依審查結論辦理者，最重將廢止礦業用地；並增訂環境維護計畫及礦場關閉計畫。

第三，尊重原住民族權益。包括原住民採取礦物資源，無須取得礦業權；以及若礦場位於原住民族土地或部落及其周邊一定範圍內的公有土地，礦業權者新申請礦業用地時，依「原住民族基本法」相關規定，應辦理諮商同意；至於既有礦業用地，但未曾辦理原民諮商同意者，一律在草案修正通過後一定期間內，要求一次性辦理諮商同意，若未辦理，將廢止礦業用地，而未獲同意或過程延宕者，則要求停工。

第四，在受理礦業申請案階段時，就進行資訊公開，並在礦業用地申請及礦業權展限階段增加當地居民參與機制。

第五，加強礦業管理及開採量管制。新增在礦業執照中敘明當次核定採取量，開採數量將落實總量管制；提昇礦場環境維護標準須經環境技師簽證；以不法手段取得礦業權者，應撤銷其礦業權；同時，加強礦場自我管理及礦業用地使用完畢後的整復規定，以及違反的罰則。

第六，新增提撥礦產權利金的一部分，作為回饋經費來源，回饋受礦業開發影響的當地居民。

經濟部表示，修正草案已進行預告14天，讓社會各界提出意見，預告後將送行政院審查，再函請立法院審議。