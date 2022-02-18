亞泥上週場外和解 經濟部今推《礦業法》修正案

行政院上周公布「亞泥新城山礦場租用原住民族土地真相調查報告」，相當於完成場外的轉型正義，但涉及法規修正的《礦業法》修正草案仍尚無音訊，經濟部今（18）日晚間打鐵趁熱，宣布預告修正草案，預告後將送行政院審查，再函請立法院審議。

經濟部表示，修正草案進行預告14天，讓社會各界提出意見，預告後將送行政院審查，再函請立法院審議。

行政院9日公布「亞泥新城山礦場租用原住民族土地真相調查報告」，提出「資料顯示，尚無發現不法」及「行政作業有瑕疵，忽略傳統慣習」等兩點結論，被認為是針對過去亞泥事件提出轉型正義及達到「場外和解」。

然而，造成亞泥事件發生的礦業法爭議卻仍舊未完成修法。行政院於2017年12月提出礦業法修正草案，但因遇上第九屆立委「屆期不連續」退回行政部門，直到昨日行政部門才再提送修法版本。

根據公布修正草案，共有六點修法重點。首先，刪除礦業法31條，「主管機關依法駁回礦業權展限申請案之補償規定」及47條「礦業權者提存地價、租金或補償後，得先行使用土地之規定」，也就是俗稱「霸王條款」規定。

另外，為了保護環境，未曾辦理環境影響評估且對環境有相當影響之礦場，要求礦業權者一次性辦理環評，若於修法完成後一定時間內，未辦理、未通過或未依審查結論辦理者，最重將廢止礦業用地。

而在原住民權益保護方面，規定原住民採取礦物資源，無須取得礦業權；礦場位於原住民族土地或部落及其周邊一定範圍內之公有土地者，於新申請礦業用地時，要求礦業權者依《原住民族基本法》規定辦理諮商同意。既有礦業用地未曾辦理原民諮商同意者，不待礦業權展限，修正通過後一定期間內，要求一次性辦理諮商同意，若未辦理，將廢止礦業用地，而未獲同意或過程延宕者，則要求停工。

此外，修法也包括「落實資訊公開並保障公民參與」、「加強礦業管理及開採量管制」及「新增回饋機制」等修法重點。