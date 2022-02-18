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風電里程碑！台電陸域風力累計發電量達100億度

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
台電「彰濱雙綠能」陸域風機。圖／台電提供
台電「彰濱雙綠能」陸域風機。圖／台電提供

台電表示，自2001年起積極發展陸域風力，20年來累積發電量於今（18）日突破100億度，寫下綠能發展里程碑，台電指出，未來期盼將成果從陸上延續至海上，積極推動離岸風力計畫，逐步實踐風電新願景。

台電說明，從2001年在澎湖中屯設立第一座陸域風機起，至今台電已完成168部陸域風機，總裝置容量共計297.04MW，架設地點北從新北石門，南至屏東恆春，遍布台灣西部沿海及澎湖、金門離島，其累計發電量於2015年4月達到50億度。近年來結合大數據技術強化機組維運，提升發電穩定度，以去年為例，台電陸域風力年發電量達6.72億度，佔全國陸域風力發電量約58.7%，可供給近17萬家戶一年用電，並於今(18)日達成累積發電量100億度的里程碑。

台電指出，陸域風機的架設地點分散且常處濱海環境，而早期風機沒有升降梯，維修人員常需徒手爬上60、70公尺高的鋼製塔中，再加上機艙內常有悶熱、搖晃、震動等不利狀況，讓早期風機巡檢與維修的困難度倍增。

不過，近年隨著維運技術成熟，維修工作結合遠端集中監控管理，並結合大數據技術運用，長期蒐集運轉數據以提早預知未來可能異常的設備，並安排檢修或購置更新，最大化設備正常運轉時間及最小化維護人力配置，進而提升風機可用率及發電量。

台電指出，現有陸域風機中約有四分之一運轉已達15年以上，為將風場容量與風機效能最大化，刻正規劃未來風場永續利用方案，將綜合考量場址條件與機組狀況，規劃大小風機整合運用，進行新風場模式開發，朝著永續思維與兼顧在地需求的方向，與環境共存共榮。

台電 澎湖 大數據

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