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發展20年 台電陸域風力今累計發電量達100億度

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
台灣海峽是極佳的風場廊道，巨大的風機迎風發電，機艙頂端有風向計與風速計可調整風機的運轉。圖／台電提供
台灣海峽是極佳的風場廊道，巨大的風機迎風發電，機艙頂端有風向計與風速計可調整風機的運轉。圖／台電提供

台電於2000年在澎湖中屯設立第一座陸域風機發展陸域風力，經過20年，今（18）日累積發電量已突破100億度。台電表示，其成果除了憑藉台灣良好的風場條件，及台電同仁長年努力確保風機的穩定運轉，未來期盼將成果從陸上延續至海上，積極推動離岸風力計畫，逐步實踐風電新願景。

台電於2000年在澎湖中樹立第一座陸域風機，至今從新北石門到屏東恆春，已完成168部陸域風機，總裝置容量共計297MW（百萬瓦）。其累計發電量於2015年4月達到50億度。以去年為例，台電陸域風力年發電量達6.72億度，可供給近17萬家戶一年用電。

台電進一步說明，鑒於陸域風機的架設地點分散且常處濱海環境，早期風機沒有升降梯，維修人員常需徒手爬上60、70公尺高的鋼製塔中，讓風機巡檢與維修的困難度倍增；近年隨維運技術成熟，維修工作結合遠端集中監控管理，提升風機可用率及發電量。

台電指出，現有陸域風機中約有四分之一運轉已達15年以上，刻正規劃未來風場永續利用方案，將綜合考量場址條件與機組狀況，規劃大小風機整合運用，進行新風場模式開發。

此外，台電也朝向離岸近海拓展風力新場域，台電離岸一期風力發電工程共21部風機已於去年完成併聯，二期計畫也如火如荼地展開，預期在2025年開發容量達到陸域風力370MW、離岸風力403MW。

台電 澎湖

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