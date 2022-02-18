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圖解經濟／綠電最大買主 台積電一家收購近99%再生能源

經濟日報 / 記者王郁倫／台北即時報導
台積電是綠電大買家，3年來買電手筆最大，但也有愈來愈多企業買主加入，如南亞科等。記者劉學聖／攝影
台積電是綠電大買家，3年來買電手筆最大，但也有愈來愈多企業買主加入，如南亞科等。記者劉學聖／攝影

綠電都被台積電買光了！」近兩年買綠電的企業私下頻抱怨，隨再生能源（又稱綠電）成企業永續發展必要選擇，綠電憑證交易成商機，經濟部標準檢驗局18日宣布累計6年已發出百萬張再生能源憑證（106萬張），近3年最大買家是台積電，其中75%採購的是風力發電。

什麼是綠電憑證？這張證明由國家再生能源憑證中心（T-REC）核發，常被簡稱為綠電憑證，以電子形式發行，是一種財務證明，當企業購買太陽能、生質能源或風力發電廠發出電力時，電廠每發出1000度電就能換發一張憑證，但因為多數再生能源電廠都以「直轉供」（先傳到台電電網再輸配給買主）方式供電，故企業買電同時也要買憑證，作為國際上認可用綠電的證明。

國家再生能源憑證中心累計已經核發出106萬張綠能憑證，這每一張憑證意味再生能源電廠發出1000度電。圖／國家再生能源憑證中心官網截圖
國家再生能源憑證中心累計已經核發出106萬張綠能憑證，這每一張憑證意味再生能源電廠發出1000度電。圖／國家再生能源憑證中心官網截圖

台積電有多會買綠電？根據再生能源憑證中心，2017年發出第一張憑證以來，迄今總計已經發出106萬張，而2020年起更逐年公佈每年總發出多少綠電憑證張數、各發電廠綠電憑證張數、買主是誰等等，3年來因政策鼓勵，再生能源發電廠家數逐年增加，2020年才8家加入憑證交易平台，今年到2月18日已有36家電廠加入。

台積電則無疑是3年來最大買主，106萬張憑證核發，已有90.68萬張憑證「被交易」完成，交易率85.5%，而這90.68萬張成交記錄中，超過98.7%憑證被台積電買走，剩下的憑證買主名單包括台達電、元太科技、乾坤科技、正崴、南亞科等等。

根據標準檢驗局的建議，一張再生能源憑證的「建議交易價格」是每張1000~2200元之間，以此推算，台積電3年來買綠電憑證花費就估計達8.85～19.95億元。

而2020年以前再生能源多為太陽能發電廠，台積電2021年起開始購買風力發電憑證，統計3年來台積電買到手的綠電憑證中，25%是來自太陽能發電廠，75%則是風力發電廠。

標準局表示，將會加強推動再生能源憑證與綠電交易機制，目前憑證案場數已經達226個，6年來核發憑證超過106萬張，相當10.6億度綠電，減碳量約53.4萬公噸，總體憑證交易突破91萬張，當然最密集大量交易的是在近3年。

台積電 綠電 再生能源

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