經濟部：疫情受創產業基本工資補貼 3月31日截止申請
去年5月台灣因為疫情升溫導致國內服務業重創，且年底決定基本工資調漲，讓餐飲業及服務業大嘆吃不消。經濟部開辦「受疫情影響事業基本工資補貼」方案，幫事業單位分擔部分因基本工資調漲影響而增加的薪資成本，經濟部今（18）日呼籲業者在3月31日申請期限截止前，把握時間趕快提出申請。
經濟部表示，為了便利業者申請，這次補貼由經濟部擔任申請的單一窗口，涵蓋的補貼範圍包含農業、服務業、受疫情連帶影響之食品、紡織、服飾等製造業，以及疫情期間受損較深的醫事機構、補習班、幼兒園、休閒農場、養殖漁業及駕訓班等事業類型，只要符合衰退條件並有成立勞就保投保單位，都可申請補貼。
經濟部說明，衰退條件係2021年9月及10月營收相較2020年同期衰退20%以上，至於補貼金額部分，則是依事業今年1月到6月投保薪資在25,250元級距的員工人數及部分工時員工人數（投保薪資24,000元以下級距者），分別以每人每月1,000元及560元計算補貼，連續補貼六個月，並分為三次撥款。
不過每個月可領取的補貼額度將以去年10月31日投保在24,000元、25,200元等二個投保薪資級距的員工人數及部分工時員工人數為上限。
本補貼均採線上申請，受理期間至3月31日止，業者不用額外準備財務報表、員工清冊或薪資清冊，只需要正確填寫統編、投保單位證號等基本資料，經濟部會主動向財政部、勞保局及相關部會查詢營收衰退及投保情形，讓業者輕鬆即可於網路申辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言