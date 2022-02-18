經濟部：疫情受創產業基本工資補貼 3月31日截止申請

去年5月台灣因為疫情升溫導致國內服務業重創，且年底決定基本工資調漲，讓餐飲業及服務業大嘆吃不消。經濟部開辦「受疫情影響事業基本工資補貼」方案，幫事業單位分擔部分因基本工資調漲影響而增加的薪資成本，經濟部今（18）日呼籲業者在3月31日申請期限截止前，把握時間趕快提出申請。

經濟部表示，為了便利業者申請，這次補貼由經濟部擔任申請的單一窗口，涵蓋的補貼範圍包含農業、服務業、受疫情連帶影響之食品、紡織、服飾等製造業，以及疫情期間受損較深的醫事機構、補習班、幼兒園、休閒農場、養殖漁業及駕訓班等事業類型，只要符合衰退條件並有成立勞就保投保單位，都可申請補貼。

經濟部說明，衰退條件係2021年9月及10月營收相較2020年同期衰退20%以上，至於補貼金額部分，則是依事業今年1月到6月投保薪資在25,250元級距的員工人數及部分工時員工人數（投保薪資24,000元以下級距者），分別以每人每月1,000元及560元計算補貼，連續補貼六個月，並分為三次撥款。

不過每個月可領取的補貼額度將以去年10月31日投保在24,000元、25,200元等二個投保薪資級距的員工人數及部分工時員工人數為上限。

本補貼均採線上申請，受理期間至3月31日止，業者不用額外準備財務報表、員工清冊或薪資清冊，只需要正確填寫統編、投保單位證號等基本資料，經濟部會主動向財政部、勞保局及相關部會查詢營收衰退及投保情形，讓業者輕鬆即可於網路申辦。