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五倍券也沒用 2021年平均薪資近五年首見下滑

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

1111人力銀行今天發表「2021年度薪資調查報告」顯示，上班族去年整體平均薪資3萬7213元，相較於2020年的3萬7807元，整體薪資減幅1.57%(減少594元)，創下近五年來首度下滑。負成長三產業分別是服務業、休閒旅遊、餐飲住宿，倉儲物流業則是一枝獨秀，薪資逆勢微成長，去年平均薪資近四萬元。

「2021年度薪資調查報告」指出，高薪產業以「電子科技/資訊/軟體/半導體」均薪4萬2187元獨佔鰲頭，其次的是「金融投顧/保險相關」4萬855元，而「建築營造/不動產相關」則以4萬488元排名第三。

高薪職務方面則以「光電IC/電子通訊」均薪4萬7003元最吃香，其次則是「電腦系統/資訊/軟硬體」4萬4054元及「營建/製圖/施作」4萬3648元；又觀察哪些職務的薪資往上走呢？與去年相比，部份職務薪資有小幅提升，分別為「操作/維修/技術服務」的薪資成長0.49%、「採購物流/品質檢測」0.14%及「光電IC/電子通訊」0.1%。

資料也顯示，大型企業起薪平均3萬6078元，明顯優於中小型企業(員工數200 人以下)3萬2495元，因為任職企業的規模及薪資結構差異，待遇可相差3583元。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，在去年歷經兩個多月的三級警戒期間，民眾消費習慣明顯改變，紛紛轉往網路線上購物，龐大的訂單量，使得倉儲物流業在疫情中一枝獨秀；且在振興五倍券、百貨週年慶、雙十一購物節的效應下，倉儲物流業績「成長有感」，因而「運輸物流/倉儲/貿易」從業人員的薪資(39671元)逆勢上揚，相較去年有小幅增加0.11%，漲幅為各產業之冠。

值得注意的是，在去年5月中旬實施全國三級警戒，使得部分產業被迫暫停營業或是門市商家低維運狀態，其中以「一般服務業」、「旅遊/休閒/運動」和「餐飲/住宿服務」三大產業衝擊明顯，不僅薪資表現敬陪末座，更呈現負成長，分別下降1337元、1358元、1324元。

黃若薇表示，雖然主計總處將全年的GDP上修至6.28%，去年台灣的經濟成長力道，不受疫情影響持續上揚，更創下近11年來的新高紀錄，但亮眼的經濟表現並未反映出上班族的真實「薪」情，2021年整體平均薪資3萬7213元，更出現五年來首度下滑，加上國內受到通膨影響，CPI上升逾2.8%創下近13年新高，薪資不增反減以及物價上漲效應，造成上班族產生「類貧窮」感受愈來愈深刻。

前正值年後轉職潮，1111人力銀行資料庫有高達61萬筆工作機會，企業徵才積極，有意轉換跑道的求職朋友應該勇於跨出第一步，為職涯開創新局，且為了鼓勵上班族找到好工作並穩定久任，1111人力銀行加碼舉辦「百萬紅包大歡送」活動，透過1111求職網(https://www.1111.com.tw/)成功媒合工作就能報名，經審核通過即送1000元紅包，合計將送出1111個名額送完為止。且到職滿3個月者，還有機會抽中10000元就職大紅包，即日起至2022年5月31日止，求職者宜把握年後轉職熱度積極投遞履歷。

薪資 求職 上班族

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