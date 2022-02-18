平均薪資五年來首度下滑 上班族「類貧窮」感愈來愈深

主計總處將去年全年的GDP上修至6.28%，顯見去年台灣的經濟成長力道驚人，更創下近11年來的新高紀錄，但亮眼的經濟成長率是否也同步反映在上班族的薪資表現呢？答案是：「並沒有」。1111人力銀行發言人黃若薇表示，調查顯示薪資不增反減以及物價上漲效應，造成上班族產生「類貧窮」感受愈來愈深刻。

根據1111人力銀行今（18）日公布的「2021年度薪資調查報告」顯示，上班族去年整體平均薪資37,213元，相較於2020年的37,807元，整體薪資減幅1.57%，創下近五年來首度下滑。

黃若薇表示，在去年歷經兩個多月的三級警戒期間，民眾消費習慣明顯改變，紛紛轉往網路線上購物，龐大的訂單量，使得倉儲物流業在疫情中一枝獨秀；且在振興五倍券、百貨週年慶、雙十一購物節的效應下，倉儲物流業績「成長有感」，因而「運輸物流/倉儲/貿易」從業人員的薪資39,671元逆勢上揚，相較去年有小幅增加0.11%，漲幅為各產業之冠。

不過，去年5月中旬實施三級警戒，亦使得部分產業被迫暫停營業或是門市商家低維運狀態，其中以「一般服務業」、「旅遊╱休閒╱運動」和「餐飲／住宿服務」三大產業衝擊明顯，不僅薪資表現敬陪末座，更呈現負成長，分別下降1337元、1358元、1324元。

黃若薇表示，雖然主計總處將全年的GDP上修至6.28%，較去年11月的預測值高出0.19個百分點，去年台灣的經濟成長力道，不受疫情影響持續上揚，更創下近11年來的新高紀錄，但亮眼的經濟表現並未反映出上班族的真實「薪」情，2021年整體平均薪資37,213元，更出現五年來首度下滑，加上國內受到通膨影響，CPI上升逾2.8%創下近13年新高，薪資不增反減以及物價上漲效應，造成上班族產生「類貧窮」感受愈來愈深刻。

此外，該份調查還指出，高薪產業以「電子科技/資訊/軟體/半導體」均薪42,187元獨佔鰲頭，其次的是「金融投顧/保險相關」40,855元，而「建築營造/不動產相關」則以40,488元排名第三。

而高薪職務方面則以「光電IC/電子通訊」均薪47,003元最吃香，其次則是「電腦系統/資訊/軟硬體」44,054元及「營建/製圖/施作」43,648元；又觀察哪些職務的薪資往上走呢？與去年相比，部份職務薪資有小幅提升，分別為「操作/維修/技術服務」的薪資成長0.49%、「採購物流/品質檢測」0.14%及「光電IC/電子通訊」0.1%。

此外，資料也顯示，大型企業起薪平均36,078元，明顯優於中小型企業（員工數200 人以下）32,495元，因為任職企業的規模及薪資結構差異，待遇可相差3,583元。

黃若薇表示，根據經濟部加工處統計數據顯示，去年科技產業園區營運大爆發，全年區內公司達到715家，進、出口額達到117.27億及166.76億美元，而營業額更達到4,656億元創下新高，受惠於全球半導體需求強勁，致使電子科技/資訊/軟體/半導體業的薪資行情依然維持領先地位。為迎接金融業數位轉型及ESG趨勢，金融投顧/保險相關行業也紛紛祭出高薪吸引優質人才，而國內房市榮景持續，具即戰力的建築營造/不動產相關從業人員薪資自然水漲船高。

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