台灣綠能里程碑！再生能源憑證核發突破百萬張

再生能源憑證作為台灣最有力的「環境效益證明」，自2017年5月發出第一張憑證以來，累計至今年2月，經濟部標準局國家再生能源憑證中心核發的憑證突破百萬張！成為台灣綠能與憑證發展歷程中一個重要的里程碑。

隨著環境、社會及公司治理（ESG）概念成為全球重點關注議題，再生能源憑證可協助企業證明其投入環境保護、永續價值所產生的效益，企業為了滿足其綠電及憑證的需求，可透過直轉供或自發自用等方式取得憑證，做為企業使用綠電的佐證。

標準局致力於推動再生能源憑證與綠電交易機制，迄今憑證案場數達226個，核發憑證超過106萬張（約10.6億度綠電，減碳量約53.4萬公噸），總體憑證交易則突破91萬張（約9.1億度綠電）。自109年綠電轉供交易開展，標準局促成了能源業、售電業、電子業、金融業、生技業、美妝業、法律服務業及商辦大樓等跨領域產業共同合作完成綠電轉供，提升企業綠電使用的比例。

標準局掌握綠電交易市場的發展，配合企業購買再生能源的國際趨勢，推出多元的綠電交易方案，例如適合中小企業的「單一電號多用戶示範計畫」，讓商辦大樓中的承租企業取得綠電，目前台灣萊雅、元大證券公司等企業皆透過該示範計畫，順利完成綠電轉供。為持續活絡市場，標準局亦積極舉辦綠電與憑證的交易媒合會，邀請綠電需求企業與售電業一同交流，增加綠電交易媒合的成功率。

除綠電轉供交易外，自發自用憑證的交易量亦逐年上升，交易紀錄已累計達萬張以上，在企業追求環境效益需求帶動的商機下，愈來愈多地方政府機關、學校積極配合政府綠能政策，將自發自用的再生能源案場申請核發憑證；亦有售電業者與社福機構合作，號召多家企業共同響應，開創新模式，建置公益再生能源案場，將機構自發自用產生的憑證售予有需求的企業，不僅省去大量電費，憑證售出的收入還能為社福機構創造額外收益，亦有助於我國推動能源轉型，支持綠能產業發展。

企業對永續發展的重視日漸增加，使用綠電及憑證成為全球趨勢，我國的再生能源憑證制度已獲得國內外獎項及重要倡議（如CDP、RE100）的認可，可有效協助企業接軌國際。在今年3月7日至9日，憑證中心將隆重舉辦APEC論壇，邀集各國的代表與專家深度探討再生能源憑證制度，促進亞太地區永續能源發展。