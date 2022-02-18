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九成三上班族不滿薪資 平均被凍四年、逾一成被凍十年

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
受物價高漲影響，去年我國實質薪資倒退。圖／ingimage
受物價高漲影響，去年我國實質薪資倒退。圖／ingimage

受物價高漲影響，去年我國實質薪資倒退；主計總處昨（17）日發布2021年每人每月實質經常性薪資平均為41,422元，較2020年的41,437元減少，年減0.04%，是五年來首次負成長。yes123求職網今（18）日公布的「虎年薪資滿意度與升職難關調查」也發現，若衡量每天「投入工作的時間與獲得的報酬」，有高達93.2%的上班族透露，「不滿意」目前工作的薪資待遇，比例不但高於去年的91.6%，更創下九年以來的新高。

雖然數據有些令人失望，但上班族仍期望「金虎年行大運」，公司能替自己加薪，調查發現，想要達到「滿意」程度的話：其中有28.8%希望，今年月薪至少多5000元；此外，有一成七期盼加3000塊；甚至有16.5%表示，要加一萬元（含）以上；希望加6,000元的，也佔了12.8%。因此，虎年平均調薪期望值，落在5,680元，比去年的5,518元，又多了162元，增幅為2.9%。

「薪情」差更加反映在滿意度，調查顯示，勞工評估自我的「薪資滿意度」，平均僅落在38.4分，略低於去年的39分，續創九年新低，其中自評「零分」的，比例也佔了16.3%。

更糟糕的是，回顧過去一年，還有高達七成八的人透露，覺得自己的「調薪進度」有受到疫情影響；而且在去年曾經遇過「變相減薪」的，比例也佔了63.7%。

不過，長時間薪水停滯不前，更讓多數人相當不滿。yes123求職網的調查顯示，合計在一年（含）以上「沒調薪」的，共佔了八成九，其中甚至有10.9%是高達「十年（含） 以上」；平均下來，則是「被凍薪」了四年，同樣是九年以來的新高。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，想要真正評價上班族的薪資滿意度，不能只看薪水高低的「絕對值」，還要考慮到工時長短，以及職場壓力大小。

有些工作看似領高薪，像是在科技業、金融業、運輸業，從業人員卻經常「勞心勞力」，導致生活與事業失衡，甚至引發過勞影響健康，最終得不償失，那麼真正的薪資報酬率，其實不算太高。

楊宗斌進一步指出，對於離鄉就業的勞工，可能還有租屋、外食、通勤等費用，即使前往大都市，工作機會確實比較多、起薪比較優渥，但同時物價水準也比較高，因此扣除總開銷後，能不能真的存到錢，或是變成入不敷出的「月光族」，在衡量收入滿意度時，其實都要考量到以上這些變數。

「虎年薪資滿意度與升職難關調查」，是由yes123求職網於2022年1月28日到2月11日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲（含）以上，且目前有工作的求職會員（已畢、役畢或免役者），有效問卷共1,324份，信心水準為95%，誤差值為正負2.69%。

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