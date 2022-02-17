台水：南化淨水場小水力發電設備建置完成招租簽約

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
台灣自來水公司第六區管理處南化淨水場空拍照。圖／台水提供
台灣自來水公司第六區管理處南化淨水場空拍照。圖／台水提供

水力發電也是再生能源一部分，台水公司為響應政府2025年達成「非核家園」政策，提升再生能源發電量佔比，積極盤點南化、利嘉、鯉魚潭、沙鹿等四個具有發展潛力的案場，並廣邀民間企業參與，其中最具有指標性的南化小水力案於本月7日完成招租簽約。

台水表示，南化小水力案早於2016年9月規劃完成，是利用南化水庫到南化淨水場剩餘水頭進行發電。但當時「再生能源發展條例」並未納入管流式小水力，以致於推動時一度停擺，所幸立法院於2019年通過修正「再生能源發展條例」、將「管流式小水力」納入開發範圍，讓小型化、社區型發電規模有開發法源依據，得以繼續推動。

台水強調，在積極發展零廢棄物、零碳排放小水力發電下，仍需確保水質安全，所以採無油、無污染且通過環保認證水輪機組發電。另外，為確保大台南地區用水無虞及南科兆元產值，降低供水風險，將在2024年底完成原水備援管段或「曾文南化聯通管工程計畫」通水後，才進行運轉發電。

南化小水力案預計2025年運轉發電，如果以40年計算，總發電量約為3.3億度，依能源局每度電排放0.509公斤碳排放係數換算，共可減少約16萬8634公噸碳排放量，相當建置534座大安森林公園造林效益。

再生能源

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