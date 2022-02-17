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南化小水力案招租簽約 總發電量可達3.3億度

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
南化小水力案已於7日完成招租簽約。希望提供友善環境，廣邀民間企業參與投資，共創雙贏局面。預計2025年運轉發電，如果以40年計算，總發電量約為3.3億度。圖／台水提供
南化小水力案已於7日完成招租簽約。希望提供友善環境，廣邀民間企業參與投資，共創雙贏局面。預計2025年運轉發電，如果以40年計算，總發電量約為3.3億度。圖／台水提供

蔡政府目標在2025年達成「非核家園」政策，再生能源佔總發電量20%，其中水力發電裝置容量希望達215萬瓩為目標。台水為響應政策，7日完成南化小水力案招租簽約，預計2025年運轉發電，如果以40年計算，總發電量約為3.3億度。

台水積極盤點南化、利嘉、鯉魚潭、沙鹿等四個具有發展潛力的案場，並廣邀民間企業參與，利用水頭落差產生位能發電，其中南化小水力案最具有指標性。南化小水力案早於2016年9月規劃完成，係利用南化水庫到南化淨水場剩餘水頭進行發電。

但當時《 再生能源發展條例》並未納入管流式小水力，以致於推動時一度停擺，所幸立法院於2019年通過修正「再生能源發展條例」，將「管流式小水力」納入開發範圍，讓小型化、社區型發電規模有開發法源依據，得以繼續推動。

台水在積極發展零廢棄物、零碳排放小水力發電下，仍需確保水質安全，所以採無油、無污染且通過環保認證水輪機組發電。另外，為確保大台南地區用水無虞及南科兆元產值，降低供水風險，將在 2024年底完成原水備援管段或「曾文南化聯通管工程計畫」通水後，才進行運轉發電。

再生能源 台水

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