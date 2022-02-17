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解缺工困境！產業類移工薪資逾3.3萬元 可申請永居

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
勞動部規畫「移工留才久用方案」，只要移工在台工作六年以上，產業類移工每月經常性薪資達3.3萬元，或年總薪資達50萬元，並符合一定技術條件，雇主可為其申請中階技術人力的永久居留，在台年限不受12年限制。圖／聯合報系資料照
勞動部規畫「移工留才久用方案」，只要移工在台工作六年以上，產業類移工每月經常性薪資達3.3萬元，或年總薪資達50萬元，並符合一定技術條件，雇主可為其申請中階技術人力的永久居留，在台年限不受12年限制。圖／聯合報系資料照

勞動部規畫「移工留才久用方案」，只要移工在台工作六年以上，產業類移工每月經常性薪資達3.3萬元，或年總薪資達50萬元，並符合一定技術條件，雇主可為其申請中階技術人力的永久居留，在台年限不受12年限制。

勞動部勞動力發展署長蔡孟良更進一步表示，產業移工若經常性薪資達3.5萬元以上，更可免技術條件。他認為，雇主為補足中階技術人力缺口，將掀一波為移工加薪潮。

目前產業移工在台最長年限為12年，社福移工為14年。根據勞動部規畫，在台移工滿六年，且符合一定薪資門檻及技術條件，雇主可為其申請永居。目前在台工作滿六年的產業移工有12.2萬人，社福移工則有8.4萬人，合計有20.6萬人。

針對薪資門檻，蔡孟良表示，產業類移工每月經常性薪資達3.3萬元，或年總薪資達50萬元；機構看護每月經常性薪資達2.9萬元，家庭看護達2.4萬元。

技術條件則是三擇一。一是專業證照；二是訓課程達80小時；三是實作認定。技術達標門檻由各部會訂定。

其中，蔡孟良說，產業類移工經常性薪資達3.5萬元以上，已經證明該移工具有技術，可免技術條件。

此外，蔡孟良並說，有部分技術移工在台工作因早已滿12年而離台，雇主若有意願回聘，只要符合薪資門檻和技術門檻，可以特別予以考量開放。

雇主為其技術移工申請永居，除了工作年資、薪資門檻、技術門檻之外，勞動部設定上限。蔡孟良說，主要兩大上限規定。第一，個別公司申請中階人力名額，以不超過移工核配比率25%，例如，雇主核配移工100名，中階人力不得超過25人。

第二個上限是全部公司外籍人士，包括移工、中階人力及外國專業人才合計不超過總員工50%，例如，雇主聘100名員工，其中移工、外國專業人才及中階人力，最多合計不得超過50人。

移工 薪資 勞動部

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