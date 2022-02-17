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內政部修法 使用鄰地設停車空間同意書可載明期限

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
內政部今在部務會報通過修正辦法，增訂未來建築物因申請變更使用執照，需於鄰地空地增設停車空間時，鄰地所有權人可提供附有期限的土地使用權同意書，且主管機關應發給訂有相應期限的變更使用執照，以合理保障人民處分財產的權利。情境示意圖。圖／Ingimage
內政部今在部務會報通過修正辦法，增訂未來建築物因申請變更使用執照，需於鄰地空地增設停車空間時，鄰地所有權人可提供附有期限的土地使用權同意書，且主管機關應發給訂有相應期限的變更使用執照，以合理保障人民處分財產的權利。情境示意圖。圖／Ingimage

因應司法院釋字第776號解釋文，內政部今在部務會報通過修正辦法，增訂未來建築物因申請變更使用執照，需於鄰地空地增設停車空間時，鄰地所有權人可提供附有期限的土地使用權同意書，且主管機關應發給訂有相應期限的變更使用執照，以合理保障人民處分財產的權利。

內政部表示，現行建物變更使用執照，需於鄰地承租停車空間時，為避免同一土地重複覆被使用2次，會檢附鄰地提供「沒有記載使用期限」的土地使用權同意書，主管機關方同意該變更使用申請。

因過去曾發生鄰地地主欲取回空地另作他用，卻受限同意書沒有載明期限，以致無法解除土地上的管制限制，造成民眾無法處分財產權的情形，經多次訴訟後仍敗訴，進而向大法官聲請憲法解釋。

內政部表示，這次修正「建築物使用類組及變更使用辦法」，主要參考司法院釋字第776號解釋文，增訂地方政府建築機關，在受理建築物變更使用須增設停車空間於鄰地空地時，鄰地所有權人可檢附載明期限的土地使用權同意書，該變更使用執照或核准變更使用文件，也應註記相應期限，以保障人民財產權。

另外，這次也配合其他中央部會主管法令修訂，同步在附表增列建築物使用類組使用項目舉例，包含長期照顧服務機構、表演館(場)、運動訓練班及特殊教育學校等場所認定；以及配合無障礙設施及防音相關規定，也同步修正附表的檢討標準。

內政部指出，「建築物使用類組及變更使用辦法」第9條及第2條附表2、第3條附表3、第4條附表4修正案，將依法制作業程序，於近期發布施行。

內政部

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