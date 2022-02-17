去年廣義促參 台北市民投金額338億元奪招商王

行政院會今（17）日討論通過《促進民間參與公共建設法》修正草案，包含擴大民間參與公共建設類別、增訂政府有償取得公共服務（PFI）及新增履約爭議調解機制等三大方向，優化投資參與公共建設環境，鼓勵民間企業投入公共建設興辦，持續提供優質公共服務。

根據財政部促參司統計，去年全年廣義促參簽約件數172件，民間投資金額1,888億元，件數、民投金額雙創近十年新高。攤開各地方政府招商成績單，台北市重返招商王，台南市位居第二，新北市緊追在後位居第三名。

台北市由於北投士林科技園區T17、T18順利招商，去年民間投資簽約件數共21件，合計民投金額338億元，冠居各縣市；而台南市招商成績則以11件、270億元，成為招商亞軍；而新北市招商28件，件數是六都最多，合計投資額250億元，緊追在後。

此外高雄市招商六件，共75億元；台中市招商11件，共51億元；令人意外的是，桃園市招商九件，且去年僅有依促參法辦理案件，沒有其他廣義促參招商，合計金額僅2億元，在六都中敬陪末座。

另外非六都部分，新竹縣招商五件、金額153億元，拔得頭籌；新竹市則招商三件，共22億元；嘉義縣招商兩件，共14億元。

財政部表示，促參法修法新增綠能設施及數位建設為促參法公共建設類別；為引進多元民間參與模式與國際接軌，增訂政府有償取得公共服務機制，經評估具有必要性、優先性及迫切性的公共建設，並確認依促參法辦理較政府自辦具效益者，得由主辦機關於營運期間購買公共服務以降低投資風險；為協助解決促參案履約爭議，新增履約爭議調解機制，由財政部設置履約爭議調解會，以改善促參案提前終止契約情形。

財政部進一步表示，促參法修正草案行政院核轉立法院審議後，該部將積極與立法院朝野各黨團溝通，期能早日完成修法。