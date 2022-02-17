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CPTPP明開會 羅秉成：還有許多障礙要克服不容輕忽

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
行政院發言人羅秉成上午在行政院會後記者會被媒體問到CPTPP明天會議時表示，CPTPP相關議程與內容一向不公開，要予以尊重。記者侯俐安／攝影
行政院發言人羅秉成上午在行政院會後記者會被媒體問到CPTPP明天會議時表示，CPTPP相關議程與內容一向不公開，要予以尊重。記者侯俐安／攝影

台灣去年9月申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」後，今天傳出CPTPP明天將召開資深官員會議，針對是否觸及台灣、中國入會申請，備受關注。行政院發言人羅秉成今天表示不予評論，若有具體進展會向外界說明。

新加坡今年擔任CPTPP輪值主席國，原本傳出CPTPP今天將召開執委會，以視訊會議討論台灣、中國與厄瓜多3國的新入會申請案。不過今天再傳明天才會召開資深官員會議，討論工作事項；是否觸及台灣、中國入會，要看明天會議的情況。

對此，行政院發言人羅秉成上午在行政院會後記者會被媒體問到此事時表示，CPTPP相關議程與內容一向不公開，要予以尊重。

他說，針對外傳相關議程或討論的內容，他不予以評論，但在CPTPP加入過程中，有許多要克服的障礙，是不容輕忽的，行政院政務委員鄧振中、經貿辦等相關部會也密切關注動態，如有具體進展會向外界說明。

CPTPP 羅秉成

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