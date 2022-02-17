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蘇揆拍板修正促參法 三大方向鼓勵參與公共建設
行政院長蘇貞昌今（17）日拍板修正《促進民間參與公共建設法》（促參法）三大方向包括擴大民間參與公共建設類別、增訂政府有償取得公共服務、新增履約爭議調解機制。
財政部說明，本次修正，目的為優化民間投資參與公共建設環境，鼓勵民間企業投入公共建設興辦，持續提供優質公共服務，修法三大方向為擴大民間參與公共建設類別、增訂政府有償取得公共服務、新增履約爭議調解機制。
為配合國家政策發展，財政部說明，本次修正也新增綠能設施及數位建設為促參法公共建設類別；為引進多元民間參與模式與國際接軌，增訂政府有償取得公共服務機制。
財政部表示經評估具有必要性、優先性及迫切性之公共建設，並確認依促參法辦理較政府自辦具效益者，得由主辦機關於營運期間購買公共服務以降低投資風險；為協助解決促參案履約爭議，新增履約爭議調解機制，由財政部設置履約爭議調解會，以改善促參案提前終止契約情形。
財政部表示，促參法修正草案行政院核轉立法院審議後，該部將積極與立法院朝野各黨團溝通，期能早日完成修法。
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