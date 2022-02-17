守護護國神山！政院修正國安法 增經濟間諜罪

行政院長蘇貞昌今（17）日於院會拍板修正《國家安全法》、《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，新增「經濟間諜罪」與「國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪」，違者最高可處12年有期徒刑，得併科最高1億元罰金，未遂犯也可罰。

蘇揆今日於院會拍板由法務部、陸委會、國防部會銜擬定的國安法、兩岸條例修正，首度將營業秘密的保護，提升至國安層級，並增訂「經濟間諜罪」與「國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪」兩樣態。

法務部說明，為更周延保護我國高科技產業競爭力與國家經濟利益，並防止國家核心關鍵技術之營業秘密遭外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力或其所設立或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人侵害，因此修正國安法。

法務部說明，國安法修正也明定此等案件與此類國安案件之第一審管轄權，分別屬於「智慧財產及商業法院」與「高等法院」，且明定法院得設立專業法庭或指定專人辦理，以利重懲不法並能速審速結，以鞏固我國產業之競爭優勢及更周延保護國家安全。

若犯「經濟間諜罪」，可處處五至12年有期徒刑，得併科500萬元至1億元罰金，未遂犯也可罰，且併科罰金者，若犯罪行為人所得的利益，超過最高罰金金額1億元，可根據其所得利益兩倍至十倍範圍內酌量加重。

至於兩岸條例修正，陸委會表示兩大重點為：第一，針對受政府機關（構）委託、補助或出資達一定基準，從事涉及國家核心關鍵技術業務之人員，建立赴陸審查機制。

第二，針對陸資假藉人頭違法來台投資，或陸企違法在台從事業務活動，明確規範人頭為處罰對象，並提高相應之刑責。

陸委會說明，受政府機關(構)委託、補助或出資達一定基準，從事涉及國家核心關鍵技術業務之個人或法人、團體、其他機構成員，及受委託、補助、出資終止或離職未滿三年者，赴陸應經審查會審查許可，違者可處200萬元至1,000萬元罰鍰。

為避免陸資假借他人名義，刻意掩飾、隱匿其身分或資金來源來台投資，陸企於第三地區投資之營利事業，若非經許可，在台設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動，違者可處三年以下有期徒刑。

而為規避陸資在臺投資應經主管機關許可之規定，將其名義提供或容許他人使用者，得處12萬元至2,500萬元罰鍰。