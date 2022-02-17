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蘇揆拍板 移工工作滿六年可轉中階技術工作無年限限制

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導
行政院長蘇貞昌今（17）日於行政院會拍板勞動部的「移工留才久用方案」。報系資料照
行政院長蘇貞昌今（17）日於行政院會拍板勞動部的「移工留才久用方案」。報系資料照

為了留才，行政院長蘇貞昌今（17）日於行政院會拍板勞動部的「移工留才久用方案」，未來在台工作滿六年以上的移工，及取得我國副學士學位的僑外生符合薪資與技術條件者，均可由雇主申請在台從事中階技術工作，且無工作年限限制，並可望今年4月底前正式上路。

勞動部今日於行政院會報告「移工留才久用方案」，表示為因應我國中階技術人力缺工逐年擴大，且產業一再反映優秀資深移工受限就業服務法工作年限限制，加上鄰近國家爭相延攬並留用優秀外國技術人力。

勞動部指出，經與相關部會多次協商，留用薪資與技術條件符合規定，且在台工作六年以上移工或副學士學位以上僑外生，並初步限定以海洋漁撈、製造業、營造業、農業及看護工等缺工產業從事工作，未來亦將視國家經濟發展需求滾動檢討開放業別。

勞動部表示，基於保障國人就業權益的立場，秉持「優先關心本勞，尋求就業與產業發展平衡」的精神，未來計畫上路後，雇主仍須踐行國內求才招募程序，招募人數不足者，始得就不足人數向勞動部申請聘僱許可。

勞動部指出，另外為提升國人整體薪資水平，外國人從事中階技術工作已訂定薪資門檻，如從事產業類中階技術工作經常性薪資應達3.3萬元以上，且應具備一定技術水準，以期在補充產業所需中階人力的同時，也保障本勞的就業權益。

勞動部說明，本次開放對象，包括產業類、社福類及其他經部會指定之國家重點產業，而外國人只要從事中階技術工作滿五年，得依移民法規定申請永久居留，不過需符合每月總薪資5萬500元以上，或取得乙級專業技能證明。

勞動部 薪資 移工

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