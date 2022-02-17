退撫金打到「骨折」，為何公務員依舊是年輕人的最愛？

2016年底，政府開始推動年金改革，引起在職軍公教強烈反彈、甚至爆發流血衝突。2018年正式執行至今，18％早已歸零，所得替代率也逐年下降，日前卻又傳出從明年7月1日起，要執行新的公務員退撫制度，簡單說：就是繳更多、領更少。這樣一來，打到「骨折」的退休金又再度變少了，對年輕人的吸睛程度遠低於半導體產業。但，從公職報考的大數據分析，答案卻令人嚇一跳。

30幾年前，軍公教待遇普遍低於民間企業，政府招聘人員，實施「確定給付制」（DB），承諾保證履行給付將來的退休金，但隨著台灣的產業結構改變，以及薪資長期低迷，公職的待遇福利反而超越就業市場的水平，加上未來要支出的軍公教退撫金高達八兆新台幣（被列入潛藏負債），年金改革的聲浪始終居高不下。

經過激烈的抗爭與討論後，軍公教年改制度於2018年7月1日上路，18％在2020年底正式落幕；所得替代率幾乎腰斬：年資滿15年者，分10年減至三成；年資滿35年，分10年降到六成。

對已退休的軍公教來說，年改確實是將退休金打到骨折。根據政府的統計數據顯示，年資30年者的所得替代率，在1990～2020年間都超過九成，甚至有13年超過百分百。年資25年者，所得替代率在2009年以前多數都超過九成。

其實，社會並未否定軍公教對國家的貢獻，早期的薪資、福利條件確實無法與民間相比，且都是付出努力，經國家考試才當上軍公教人員，政府也承諾要給予退休保障，但隨著時空環境改變，對所得替代率低的勞工而言，相對有剝奪感，政府財政也日益吃緊。

好不容易，爭吵不休的年改終於在2018年開始執行，為何日前銓敘部又發布新制的消息呢？其實，公務員都心知肚明，新制就是要與舊的退撫制度脫勾，避免公務員的退撫金「潛藏負債」不斷擴大。

由於外界將此稱為「第二波年金改革」，銓敘部非常緊張，為避免引發恐慌，特別發文聲明，這是依公務人員退休資遣撫卹法第93條規定，主管機關應重建新的退撫制度，適用對象為2023年7月1日以後的初任公務人員，「完全不包含已退休和現職公務員」。

新制退撫金不再由政府操盤，公務員選擇投資自負盈虧

多數現職公務員看到這則消息時，將此比喻為「鋸箭法」的年改，就是一刀切，將新人全部排出，變成新舊兩套「基金」。

明年7月新制的最大的變化是，保＋退的整體退休金縮水了。拿勞工的退休金制度相比，勞工共有兩筆退休金，一筆是勞保年金給付，一筆是勞工退休金，新的退撫制度也是比照勞工的模式。

第一筆是確定給付制（DB），就是所謂的公保，相當於勞保的年金給付。新進公務員一律適用年金制。年金費率初步設計為14％，年資給付率為1.3％。年資給付率設定愈高，領的年金愈多，至於年金費率會不會增加，要看每隔幾年的精算結果再做調整。其實，年金費率已從2018年的12％增至去年的13％，今年是14％。

第二筆是確定提撥（DC）的退撫新制，相當於勞工的退休金，目前規劃強制提撥率為15％，其中政府負擔六成五，個人負擔三成五。自願增額提繳部分，則參照私校儲金以5.25％為上限。如果強制提繳加上自願提繳，退撫新制的所得替代率可超過二成。

勞工的勞退金制度，目前提撥率是6％，全由資方支付。個人部分，可依照經濟能力與意願，選擇自願提撥1至6％，隨時可停止。

退撫新制同樣要建立個人退休金帳戶（類似勞工退休金個人專戶），不再交由政府操盤投資，而是公務員自行選擇投資組合或基金，仿照私校退撫儲金提供的「保守」「穩健」「積極」或更多型態的組合；值得注意的是，政府僅對保守型投資組合提供最低保證收益，其餘組合必須自負盈虧。

銓敘部舉例說明，假設年資30年、每年投資收益率4％，公保+退撫金的所得替代率為七成二，假設每年投資收益率2％，所得替代率為61.9％。

相比舊制，新人確實是多繳了錢、卻少了保障，而且退撫金的投資風險，如非保守型，還得自行承擔。

2023年7月啟動新制，退撫基金一年將少收數十億

不過，政府為因應退撫基金破產危機，這也是不得已的作法。截至2021年底，退撫基金規模為7286.9億元。根據主計總處統計，2020年全國公務員約36.6萬人，每年入帳的退撫基金僅700億元，卻要支出超過1000億元，退撫基金早已入不敷出，近年都是仰賴基金收益以填補缺口，或由政府貼補。

明年7月1日起，退撫新制上路後，對退撫基金的財務衝擊更大，粗估每年約有1萬多名新進公務員不再加入，基金收入明顯縮水，估計第一年將短少進帳數十億元；加上老一輩陸續退休，繳費的兩端人數同時遞減，政府給付支出將大幅成長。

「犧牲的就是新進的公務員，」一位58歲的地方公務員說，他上有父母、下有子女，不敢提前退休，就是擔心月收入驟減，很多同事都是準備做好做滿到65歲才退休。

儘管，明年的新制僅適用公務員，軍教不受影響，但肉眼可見的是，繳納的保險費與提撥的退休金變多了，但保障卻變少了。在職的老公務員則憂心忡忡，「繳多領少」，如此一來，是否會影響國家舉才，無法吸引優秀的新血？

不過，根據台灣最大的公職補習班─台北志光補習班經理洪良輝指出，數十年來，在重大事件發生的當下，確實會影響年輕人的報考意願，例如金融海嘯、年改爭議、新冠疫情時，報考有減緩，但隨即就會增加。即便與舊制相比，確實有一點「生鏽」，但相比民間企業，公職穩定又有保障，仍是年輕人心目中的「鐵飯碗」。

考選部常務次長曾慧敏，在考試院國家人力資源論壇2021年第四期期刊「從高普考試報考人略覽公務人才變化」的一文中，也提出相同看法。

她指出， 近20年高普考報考人數的變化與經濟發展情勢有連動關係。2009至2015人數較多，主要是受到當時金融海嘯的影響，2009年較前一年驟增3萬1000人，逐漸增至2012年15.6萬人的最高峰；2021年又比2020年大幅增加9000人，或與一年多來新冠疫情大幅改變經濟活動型態有關。兩次較大的經濟發展情勢變動，影響找就業機會者的報考意願。

工作穩定又有保障，是年輕人報考公職最主要原因

洪良輝進一步指出，現在，薪資所得與津貼補助相加，公職及國營事業還是完勝一般企業。尤其，這幾年台電、中油、郵局等國營事業招考，都吸引大批應屆畢業生投考。國營事業幾乎年年調整薪資約2000元，年終最高4.4個月，各項福利也非常好。

以三等高普考為例，行政職起薪4萬6000元、四等起薪3萬5000元、最基層的五等也有3萬元。司法警政更高，警察雖然要輪值、比較辛苦，但本俸含津貼合計薪資，更高於6萬元。

公職還有教育津貼及各種補助，且保證年終1.5個月，還有0.5（乙等）至2個月（最高）的考績獎金，相比最低基本工資2萬5250元、飄忽不定的年終，以及隨時會被資遣的民間企業來說，「工作穩定且有保障，是年輕人報考公職最主要的原因，」百官網經理張哲維說。

張哲維、洪良輝異口同聲說，即便明年7月1日要執行新的公務員退撫制度，並不會影響考生的意願，目前並沒有學生向補習班詢問相關訊息，顯見這並非考生最在意的事情。

一位正在準備國考的應屆畢業生說，台灣的平均薪資一直倒退，還不及17年前的水平，這兩年突如其來的新冠疫情，各行各業愁雲慘淡，僅剩一枝獨秀的半導體業，很多中小企業甚至發不出年終獎金，儘管公務員退休金縮水，「只要不犯大錯，保證工作到65歲，就是想圖個穩定而已。」

總括而言，年金改革並未影響年輕人報考公職的意願，還呈現出良性循環：報考者以21～30歲為最主要年齡層，而且近九成均有大學以上的教育程度，「公務員人力結構的特色為高學歷及年輕化，」考選部常務次長曾慧敏在文中指出。

從銓敘部統計年報的數據清楚可見，公務員的平均年齡並無大幅增加，年齡結構漸趨平衡，2020年底全國公務員平均年齡為43.18歲，2001年底為42.09歲，20年期間，平均年齡約在42至43歲間微幅增減，幾乎沒有變化。

公職考生愈來愈年輕化，21～30歲占比達七成

如果是以年齡層來分析，高普考報考人數，近九成來自21～30歲，以及31～40歲這二個年齡層，21～30歲約占六~七成，31~40歲二～三成。若以性別分析，無論高考或普考，男性的年齡均略高於女性1～2歲。

曾慧敏進一步分析，近五年來，比較特殊的現象是，不同年齡組占比的更迭。21~25歲、36～40歲有逐漸增加的趨勢。其中，21～25歲占比明顯增加，36～40歲穩定維持在10～12％。總體而言，呈現較過去年輕化的現象，2020年普考21～25歲占比甚至達到近四成（39.23％）。

台北志光補習班經理洪良輝根據補習班學生的結構分析指出，有將近八成都是應屆畢業生以及畢業五年內的考生，「很多大三生就開始準備國考，年輕人報考的意願並沒有降低。」

而且這20年來，台灣廣設大學的結果，也讓高普考考生的學歷逐年往上升。曾慧敏進一步分析，高普考報考人主要來自大學校院畢業生，學士以下占比非常低。整體而言，學士從2005年的63％成長至2020年的80％，碩士則從12％增加到22％。

雖然公職比不上最夯的半導體等高科技產業，但百官網經理張哲維指出，不是每個大學生都能進入半導體業，尤其台灣九成八都是中小企業，服務業的失業率居高不下、薪水又偏低，即便這兩年公職的考核趨於嚴格、明年又要推出退撫新制，但公民職場兩相比較下，截至目前為主，公務員仍是年輕人最愛的職業之一。

一位正在準備高考的研究生坦言，不是我們不想賺更多的錢、不想有更好的前途發展，而是大環境混沌不明，好的職缺不多，與其賭一把，不如有個不怕被「資遣」的穩定工作。

（本文出自2022.2.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）