搶中階技術人才 移工符合三條件可申請永居

為加強留才，行政院會明（17）日擬拍板勞動部「移工留才久用方案」，針對在台長期服務六年、有技術且薪資門檻達一定水準之移工，可由雇主申請成中階技術人力，滿五年後可申請在台永久居留，也將針對產業、家事移工訂定不同適用標準。

因社會變遷、少子化以及近年來新冠肺炎疫情等多個因素下，我國持續面臨嚴峻缺工挑戰，為緩解短期缺工、長期的國際搶才與留才趨勢，國發會、勞動部針對有一定專業技術之移工，研議留才方案。

據了解，行政院長蘇貞昌將於17日院會中，聽取勞動部陳報「移工留才久用方案」，其中最重要的「主菜」，就是針對在台工作滿六年、有技術及薪資門檻達一定水準之移工的留才措施。

據了解，勞動部初步規劃的方案，是將上述條件的移工定位成「中階技術人力」，只要此類移工能繼續在台工作滿五年，就可申請永久居留，而根據統計，目前在台超過六年移工人數有18萬人。

勞動部規劃，若移工符合來台工作滿六年、技術達一定水準、達一定薪資門檻之移工等三條件後，可申請留台並轉換為中階技術人力，在台繼續工作滿五年後即可申請永居，且規劃開放攜家帶眷來台，增加留台誘因。

知情官員說明，為因應少子化，政府一方面除鼓勵生育，也針對留在台灣的移工等技術人力來留才，本次報告方案，要針對在台灣工作一段時間，較資深且具專業技術的移工增加誘因。

在台移工也可分為產業與家事兩大類。官員透露，因產業移工有其技術認定標準，家事移工則受有看護等訓練，但不涉及技術，且產業移工適用勞基法，家事移工則無，兩者條件不同，因此在留才標準上，也會訂有細微差異。

不過官員也強調，本次擬陳報方案的內容，仍待於17日院會向蘇揆報告、拍板後，才能確定方案最後的具體內容與細節。