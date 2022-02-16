行政院明擬修法 營業秘密保護提升至國安層級

為防堵中國大陸竊取、挖角我國關鍵技術或人才，行政院會明（17）日擬修正國安法、兩岸條例，定義「國家核心關鍵技術營業秘密」，並規範陸企繞道、假冒名義違法來台投資的罰則，並擬適用於個人、法人。

行政院說明，鑑於國家安全概念應及於經濟發展，與產業競爭力對國家發展的影響，需更周延保護我國高科技產業競爭力與國家經濟利益，17日將於院會討論法務部、內政部、國防部擬具的《國家安全法》、《台灣地區與大陸地區人民關係條例》兩項修正。

本次國安法修正，擬規範任何人不得為外國、陸港澳、境外敵對勢力或其控制的組織或人，以竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製等方法，取得「國家核心關鍵技術營業秘密」，或再取得後使用、洩漏。

行政院說明，此二法修正將加強防止大陸等境外勢力，對「國家核心關鍵技術營業秘密」之侵害，並加強相關業務人員之赴陸審查；另針對陸企有繞道第三地來台從事業務活動之情事，且屢有陸資假借他人名義，違法來台投資，故提出本次兩岸條例修法。

據了解，本次兩法案修正六大重點包括：第一，明定「國家核心關鍵技術」之經濟間諜罪；第二，為境外發展組織，及為境外侵害「國家核心關鍵技術營業秘密」之行為案件，其第一審分別由高等法院或智慧財產及商業法院管轄。

第三，違反國安法之犯罪案件，得設立專業法庭或指定專人辦理；第四，受政府一定程度委託、補助或出資從事國家核心關鍵技術者之赴陸審查；第五，明確化陸企繞道來台從事業務活動提高罰則；第六，明定違法陸企及陸資來台人頭之罰責。

關於罰則，仍待院會拍板後確定，然根據法務部、陸委會已預告草案規定，違者可處五至12年以下有期徒刑，得併科500萬元至1億元罰金，未遂犯也可罰之；此外，本次修正也擬擴大適用範圍，除個人外，也一並將法人納入適用。