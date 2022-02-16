台灣加入CPTPP？ 陳冲：3不利因素下不容樂觀

台灣積極爭取加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲分析，多邊協定需要全無異議的共識決，更需台海氣氛和緩，但美國退出無大咖統合意見、兩岸對立，加上我方在開啟談判前已開放萊豬及福食，等同自棄籌碼，三大不利因素下，對加入CPTPP自不容樂觀。

近日外界盛傳CPTPP將於本周視訊會議，討論新會員入會議題。在此大國博弈當下，回顧TPP演變至CPTPP的歷史，陳冲形容，幾番周折起伏，峰迴路轉，有如「少年Pi的奇幻漂流」。

2005年時新加坡、汶萊、紐西蘭、智利四國組成跨太平洋戰略經濟夥伴協定（Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreemen），在美國有意在亞太進行策略經貿整合下申請加入，再邀加拿大等大國參加，2011年改名為TPP並陸續邀日本等大國加入，有與中國主導的RCEP（區域全面經濟夥伴協定）一較高下的態勢，但沒想到川普擔任美國總統後竟退出。

他以籃球運動舉例，四個街頭少年在簡陋的籃球場內鬥牛，突然天王球星詹皇（LeBron James）路過加入，還呼朋引伴拉了幾位NBA巨星一起。原來的四少從主角變配角，但還在練球時，詹皇竟然退出了。

形勢使然，陳冲指出，台灣要在國際社群中生存須放下漢賊不兩立拚全力，至少在非政治層面上重返國際社會。經多方布局先後重返亞銀、奧會、擠入APEC，並在2000年正式成為WTO會員，重新融入世界經貿體系。但WTO多哈回合談判觸礁，只能轉戰區域經濟整合以力保台灣在國際經貿競技場的立足點平等，但因兩岸氣氛不佳而功敗垂成。

2008年後兩岸氣氛緩和，簽署兩岸三項金融MOU及兩岸經濟合作架構協議（ECFA），讓新加坡、紐西蘭放心與我簽署自貿協議，可惜因國內氣氛改變，也中止對外經貿的各種安排。

在美國加入TPP，有如詹皇加入社區球隊可以主導，陳冲認為機會難得，呼籲乘勢在美使力、不惜代價加入TPP，可惜在朝野對抗下未能如願。

陳冲指出，從WTO，到後來ECFA、金融MOU、乃至台新、台紐自貿協議等經驗，想要繞過兩岸爭議，締造簽約雙方的信任感，恐有困難；至於多邊協定，需要全無異議的共識決，更需台海氣氛的和緩，加上還未成立工作小組、開啟談判前，即已自棄籌碼，開放萊豬福食，對CPTPP自不容樂觀。加上現在的CPTPP，有如沒有詹皇的社區球隊，恐難統合意見。