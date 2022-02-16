力麗集團與達德能源組隊 將在彰化外海推離岸風場

力麗集團旗下的台灣綠色電力公司為開發及興建海峽離岸風場，由董事長郭淑珍邀請達德能源一起參與。目前規劃四席董事，由力麗集團列三席、達德能源占一席，未來雙方將配合政府政策積極參與第二階段備取及第三階段區塊離岸風場開發。

力麗集團主導開發的海峽離岸風場位於彰化外海，總裝置容量約為600MW（百萬瓦）。力麗集團帶著彰化鄉親的期盼，持續積極爭取台灣離岸風電政策第三階段區塊開發，同時也不放棄任何提前獲配容量的機會。

目前，第二階段備取作業已進行至最後審查階段，為達成國家能源政策於2025年完工併網的既定目標，力麗集團期待可以盡快獲得審查會的認可。力麗集團也可望成為繼台電、中鋼和上緯後，又一大型本土開發商成功參與離岸風場開發及興建的案例，本土開發商的投入，代表技術人才等各面向的產業資源真正的根留台灣，與政府提倡的國產化目標相輔相成。

力麗集團在彰化地方發跡深耕近50年，與地方關係深遠良好，此次與具有國際及台灣離岸風場開發興建20年經驗的達德能源攜手合作，除力拼第三階段選商過關，對第二階段潛力場址備取所要求2025年完工併網政策目標深具信心。

記者詢問能源局有關於第二階段備取，能源局表示，以簽訂行政契約後始對外說明，個別業者意見，不方便評論。

力麗集團的綠能事業群由天方能源主導，帶領台灣綠色電力、力能能源科技及海峽風電公司，由天方能源主導的綠能事業包括太陽能光電、風力發電及地熱發電等，光電在高雄、林邊和彰化均已收成效，風電則是選擇在澎湖、台中和雲林等地，多處開花結果收成。