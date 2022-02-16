快訊

獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

資深藝人巴戈驚傳癌逝 享壽67歲

半導體產能持續滿載 法人：費半指數投資價值浮現

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導

美國1月消費者物價指數（CPI）年增率達7.5%，創下40年新高，十年期公債殖利率應聲突破2%。法人分析，目前市場已快速反應聯準會3月升息2碼的預期，短線股市震盪，金融市場將在波動度逐漸收斂中回升，可留意半導體等具長期發展趨勢的產業，在需求擴增、營運展望正向的支撐下，經此波殺盤明顯修正後，價值也逐步浮現。

投信投顧公會理事長暨國泰投信董事長張錫推算，5G手機、智能電動車等新半導體需求倍增，加上高速運算與通訊相關應用加速落地，勢必再推升晶片需求，在2026年之前半導體產能都非常可能持續滿載。

由於半導體長線趨勢明確，法人認為，在台灣想要投資國際半導體產業也不必捨近求遠，如：追蹤費城半導體指數的ETF國泰費城半導體ETF（00830），一舉囊括全球最強30檔半導體龍頭，且今年以來規模與受益人數也攀升快速，根據Bloomberg與臺灣集中保管結算所資料，截至上周五（11日），短短約一個月的時間，規模已成長逾134.6%，達新台幣112.4億元，受益人數更是翻了6.6倍有餘，目前已有52,765人。

國泰費城半導體ETF經理人游日傑表示，根據SEMI公告去年全球原始設備製造商的半導體製造設備銷售總額將創下1,030億美元的業界新紀錄，較前年的710億美元大幅提升44.7%，並預估成長力道持續走強，2022年將攀上1,140億美元續刷新高，長線多頭格局不變。

從技術面來看，根據Bloomberg資料，自2010年以來，不僅指數創新高為常態，而在指數突破前高後的一個月內多產生獲利了結的回檔狀況，而只要逢波段大跌15%至20%時，後市續跌幅度有限，往後的3個月、6個月、1年平均報酬高達13.5%至51.8%，持有2年的報酬率平均翻上一倍有餘，達126.6%，建議現階段正處美股震盪整理期，可採逢低分批進場或定期定額方式布局。

半導體 費城

延伸閱讀

外資加碼回流 強勢股短線仍有空間

台指期開盤上漲229點 台積期貨開盤上漲12元

逆勢求勝率 法人：ESG+高股息ETF填息快

國泰永續高股息ETF 有望兩頭賺

相關新聞

搶中階技術人才 移工符合三條件可申請永居

為加強留才，行政院會明（17）日擬拍板勞動部「移工留才久用方案」，針對在台長期服務六年、有技術且薪資門檻達一定水準之移工...

行政院明擬修法 營業秘密保護提升至國安層級

為防堵中國大陸竊取、挖角我國關鍵技術或人才，行政院會明（17）日擬修正國安法、兩岸條例，定義「國家核心關鍵技術營業秘密」...

台灣加入CPTPP？ 陳冲：3不利因素下不容樂觀

台灣積極爭取加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲分析，多邊協定需要全無異...

循台積電模式？ 國家級生技公司有影

傳出政府規劃循「台積電模式」，由行政院國發基金出資主導成立一家新的生技公司；由於當年沒人想投資台積電，只好由行政院開發基...

蔡總統：爭取加入CPTPP是今年工作重點

民進黨今(16)日召開中常會，會中邀請中華經濟研究院資深副執行長李淳以「日本五縣食品解禁之意義及後續建議」為題進行專案報...

經濟部：陸過氧化苯甲醯產品反傾銷 造成台產業損害

經濟部貿調會今（16）日開會，會中就「育宗特用材料股份有限公司申請對自中國大陸產製進口過氧化苯甲醯產品繼續課徵反傾銷稅案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。