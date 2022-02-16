半導體產能持續滿載 法人：費半指數投資價值浮現

美國1月消費者物價指數（CPI）年增率達7.5%，創下40年新高，十年期公債殖利率應聲突破2%。法人分析，目前市場已快速反應聯準會3月升息2碼的預期，短線股市震盪，金融市場將在波動度逐漸收斂中回升，可留意半導體等具長期發展趨勢的產業，在需求擴增、營運展望正向的支撐下，經此波殺盤明顯修正後，價值也逐步浮現。

投信投顧公會理事長暨國泰投信董事長張錫推算，5G手機、智能電動車等新半導體需求倍增，加上高速運算與通訊相關應用加速落地，勢必再推升晶片需求，在2026年之前半導體產能都非常可能持續滿載。

由於半導體長線趨勢明確，法人認為，在台灣想要投資國際半導體產業也不必捨近求遠，如：追蹤費城半導體指數的ETF國泰費城半導體ETF（00830），一舉囊括全球最強30檔半導體龍頭，且今年以來規模與受益人數也攀升快速，根據Bloomberg與臺灣集中保管結算所資料，截至上周五（11日），短短約一個月的時間，規模已成長逾134.6%，達新台幣112.4億元，受益人數更是翻了6.6倍有餘，目前已有52,765人。

國泰費城半導體ETF經理人游日傑表示，根據SEMI公告去年全球原始設備製造商的半導體製造設備銷售總額將創下1,030億美元的業界新紀錄，較前年的710億美元大幅提升44.7%，並預估成長力道持續走強，2022年將攀上1,140億美元續刷新高，長線多頭格局不變。

從技術面來看，根據Bloomberg資料，自2010年以來，不僅指數創新高為常態，而在指數突破前高後的一個月內多產生獲利了結的回檔狀況，而只要逢波段大跌15%至20%時，後市續跌幅度有限，往後的3個月、6個月、1年平均報酬高達13.5%至51.8%，持有2年的報酬率平均翻上一倍有餘，達126.6%，建議現階段正處美股震盪整理期，可採逢低分批進場或定期定額方式布局。