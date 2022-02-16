快訊

獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

資深藝人巴戈驚傳癌逝 享壽67歲

邊境管制持續 無薪假人數升溫破1.4萬人

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

勞動部今（16）日發布最新無薪假（俗稱減班休息）統計，目前有2,226家、1萬4,129人實施無薪假，較上周增加207家、1,470人，其中有一家航空公司通報實施無薪假約300多人。

統計顯示，和上周相較，以支援服務業（含旅行社）增加568人最多，其次是運輸倉儲業一周之內也增加423人，勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，主要還是受到邊境管制持續影響，上述兩業勞資協商繼續實施無薪假，包括某航空公司通報300多人，為接續實施。

此外，住宿及餐飲業實施無薪假也較上周略增加23家、278人，王金蓉說，有一些連鎖飯店或小型餐飲業等零星通報。至於製造業 實施無薪假人數則突破千人，來到1,017人，王金蓉表示，其中有一家金屬機電工業，為汽車零組件加工廠，也實施約40多人。

統計顯示，這期實施無薪假家數最多的是支援服務業1,319家、批發及零售業280家、住宿及餐飲業161家；人數則以支援服務業8,794人最多，其次是運輸及倉儲業1,213人、住宿及餐飲業1,085人。

餐飲業 無薪假

延伸閱讀

無薪假1.4萬人 單一航空公司增300人

影／中央研擬鬆綁邊境管制 侯友宜：看這4指標

產業移工14+7防疫旅館費逾萬元 全由雇主負擔

誓言繼續開放領空 烏國掏6億當保險

相關新聞

搶中階技術人才 移工符合三條件可申請永居

為加強留才，行政院會明（17）日擬拍板勞動部「移工留才久用方案」，針對在台長期服務六年、有技術且薪資門檻達一定水準之移工...

行政院明擬修法 營業秘密保護提升至國安層級

為防堵中國大陸竊取、挖角我國關鍵技術或人才，行政院會明（17）日擬修正國安法、兩岸條例，定義「國家核心關鍵技術營業秘密」...

台灣加入CPTPP？ 陳冲：3不利因素下不容樂觀

台灣積極爭取加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲分析，多邊協定需要全無異...

循台積電模式？ 國家級生技公司有影

傳出政府規劃循「台積電模式」，由行政院國發基金出資主導成立一家新的生技公司；由於當年沒人想投資台積電，只好由行政院開發基...

蔡總統：爭取加入CPTPP是今年工作重點

民進黨今(16)日召開中常會，會中邀請中華經濟研究院資深副執行長李淳以「日本五縣食品解禁之意義及後續建議」為題進行專案報...

經濟部：陸過氧化苯甲醯產品反傾銷 造成台產業損害

經濟部貿調會今（16）日開會，會中就「育宗特用材料股份有限公司申請對自中國大陸產製進口過氧化苯甲醯產品繼續課徵反傾銷稅案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。