邊境管制持續 無薪假人數升溫破1.4萬人

勞動部今（16）日發布最新無薪假（俗稱減班休息）統計，目前有2,226家、1萬4,129人實施無薪假，較上周增加207家、1,470人，其中有一家航空公司通報實施無薪假約300多人。

統計顯示，和上周相較，以支援服務業（含旅行社）增加568人最多，其次是運輸倉儲業一周之內也增加423人，勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，主要還是受到邊境管制持續影響，上述兩業勞資協商繼續實施無薪假，包括某航空公司通報300多人，為接續實施。

此外，住宿及餐飲業實施無薪假也較上周略增加23家、278人，王金蓉說，有一些連鎖飯店或小型餐飲業等零星通報。至於製造業 實施無薪假人數則突破千人，來到1,017人，王金蓉表示，其中有一家金屬機電工業，為汽車零組件加工廠，也實施約40多人。

統計顯示，這期實施無薪假家數最多的是支援服務業1,319家、批發及零售業280家、住宿及餐飲業161家；人數則以支援服務業8,794人最多，其次是運輸及倉儲業1,213人、住宿及餐飲業1,085人。