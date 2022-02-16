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免插卡更方便！ 內政部推手機即是自然人憑證

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

自然人憑證應用再升級！內政部今（16）日新推出「行動自然人憑證APP」，安全性符合國際標準，民眾只須在手機或平板等行動裝置下載APP並完成註冊後，未來即可以指紋或臉部等生物辨識方式，進行身分識別或網路簽名，申辦報稅等政府服務，免插卡、免帳號密碼，使用相當方便。

內政部表示，「行動自然人憑證APP」除了將自然人憑證的簽章行動化外，並整合原有臺灣行動身分識別APP的身分識別功能，免除過往實體IC卡、讀卡機及桌機的限制。

民眾首次使用APP時，只需先到電腦登入「行動自然人憑證平台」（https://fido.moi.gov.tw/），以自然人憑證實體卡註冊後，電腦即會顯示專屬QR code，再於行動裝置使用APP掃描QR code，APP將引導使用者以生物特徵進行認證，確認後完成驗證即註冊成功，未來民眾只需透過行動自然人憑證APP，完成生物辨識後，就能快速登入網站，縮短原先冗長登入流程。

內政部指出，為確保「行動自然人憑證APP」的安全性及隱私性，「行動自然人憑證APP」已通過經濟部工業局安全標章第3級及FidO 2.0(線上快速識別，Fast IDentity Online)國際標準，符合數位身分第3級(LoA3)驗證程度。

此外，民眾登入進行生物特徵驗證時，只是利用民眾原本儲存於手機內部的臉部或指紋，確認為本人後，才啟動後續的驗證機制，兼顧使用方便性、安全性，以及新時代行動身分識別及行動簽章機制。

內政部表示，目前行動自然人憑證系統已完成與報稅系統、個人化資料自主運用(MyData)平臺及健保網路服務平台等56個系統介接，免除民眾對各項政府服務須記憶密碼的困擾。

自然人憑證 APP 內政部

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