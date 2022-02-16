高市中山三路增闢公園 民代促台電、台銀釋地

高雄市前鎮區中山三路有不少鐵皮圍籬的土地空間，包括位於高雄市前鎮區中山三路、民瑞街口的前鎮變電所及位於前鎮區中山三路、光華四路口的台銀都市計畫商4區等，立委賴瑞隆指出，這些區域緊鄰亞洲新灣區、科技軟體園區等精華地帶，應盡可能開放於民。經賴瑞隆協調，變電所將釋出空地，規畫綠地公園，台電預計投入2150萬元進行線路整建和闢建公園綠地。

前鎮變電所約有近2千坪，主要供應亞洲新灣區及科技軟體園區等發展潛力區域。賴瑞隆認為，變電所鄰近公園、住宅商業區，長久對居民活動環境及生活安全品質造成影響。經多次質詢協調，爭取台電針對前鎮變電所24饋線，進行線路拆除、局部佈放新線路及線路改接工程，總預算1900萬元，工程預計在今年農曆年前完成。

變電所釋出空地將作為為串聯前鎮區民瑞街綠帶，賴瑞隆要求台電增加綠美化及親子設施，台電初步規畫經費250萬元，進行地坪整地、草皮種植、樹叢植栽，預計今年4月動工、8月底完工。

台銀都市計畫商4區總面積達5.68公頃，地主為國產署和台灣銀行。台銀已和高雄市政府簽署合作辦理「高雄多功能經貿園區臺銀商四都市更新先期規劃及招商計畫案中」，積極洽談開發合作方向中，賴瑞隆協調後，此地短期將以綠化提供市民休憩活動空間使用。由台銀無償提供市府作為綠美化，雙方簽訂代管維護契約。