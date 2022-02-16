聽新聞
test
0:00 / 0:00
高市中山三路增闢公園 民代促台電、台銀釋地
高雄市前鎮區中山三路有不少鐵皮圍籬的土地空間，包括位於高雄市前鎮區中山三路、民瑞街口的前鎮變電所及位於前鎮區中山三路、光華四路口的台銀都市計畫商4區等，立委賴瑞隆指出，這些區域緊鄰亞洲新灣區、科技軟體園區等精華地帶，應盡可能開放於民。經賴瑞隆協調，變電所將釋出空地，規畫綠地公園，台電預計投入2150萬元進行線路整建和闢建公園綠地。
前鎮變電所約有近2千坪，主要供應亞洲新灣區及科技軟體園區等發展潛力區域。賴瑞隆認為，變電所鄰近公園、住宅商業區，長久對居民活動環境及生活安全品質造成影響。經多次質詢協調，爭取台電針對前鎮變電所24饋線，進行線路拆除、局部佈放新線路及線路改接工程，總預算1900萬元，工程預計在今年農曆年前完成。
變電所釋出空地將作為為串聯前鎮區民瑞街綠帶，賴瑞隆要求台電增加綠美化及親子設施，台電初步規畫經費250萬元，進行地坪整地、草皮種植、樹叢植栽，預計今年4月動工、8月底完工。
台銀都市計畫商4區總面積達5.68公頃，地主為國產署和台灣銀行。台銀已和高雄市政府簽署合作辦理「高雄多功能經貿園區臺銀商四都市更新先期規劃及招商計畫案中」，積極洽談開發合作方向中，賴瑞隆協調後，此地短期將以綠化提供市民休憩活動空間使用。由台銀無償提供市府作為綠美化，雙方簽訂代管維護契約。
賴瑞隆指出，多功能經貿園區超過590公頃土地，過去多作為工業用途，7成土地為國公營事業所有，上任後即積極促成中央、高市府合作，加速高雄產業轉型。去年台電特貿三土地成功招商，投資規模預期超過750億元，將和周邊產業園區串連。未來高雄包含捷運黃線、輕軌、前鎮漁港改造升級、高雄港埠旅運中心、鼓山魚市場改造、遊艇碼頭及周邊設施等公共建設陸續完工，也提供更完善的產業機能環境，將為市場注入更大的投資動能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言