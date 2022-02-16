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獲Engine No.1策略投資 Gogoro：估第一季末在美掛牌

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
彭博資訊報導，台灣電動機車新創公司Gogoro，正在與特殊目的收購公司（SPAC）Poema全球控股公司洽談合併案，有意借殼上市。（本報系資料庫）
彭博資訊報導，台灣電動機車新創公司Gogoro，正在與特殊目的收購公司（SPAC）Poema全球控股公司洽談合併案，有意借殼上市。（本報系資料庫）

電動機車龍頭Gogoro去年9月宣布與空殼公司Poema合併，並且赴美掛牌上市之後，美國避險基金Engine No.1也成為私募增資新夥伴。對於此次投資，Engine No.1表示，Gogoro的產品相當創新，改變了二輪車的生態，這樣的投資可以加速去碳化的進程，更看好Gogoro可以從亞洲走向更多還未開發到的市場。

至於Gogoro至今仍未獲利，Engine No.1則說，Gogoro已經證明了營運模式，過去幾年營收也有成長，更預期訂閱制能夠帶來獲利，除了台灣，還有如大陸、印度、東南亞等其他市場，隨著規模擴大，獲利的能力會更加強，因此仍相當樂觀。

Engine No.1說，Gogoro已經有相當完整的管理團隊，公司治理上也很健全，相當喜歡Gogoro的科技與商業模式，包括電池交換系統等，軟硬體都整合得很好，能帶來很高的投資價值。

Engine No.1透露，訂閱制的電池交換，能夠帶來較高的毛利，因此當Gogoro將重點放在電池交換時，就更加開始關注Gogoro的發展，「這是一個轉捩點。」Engine No.1也說，全球排碳最多的就是交通產業，其次才是工業與農業，而Gogoro是很好的減碳選項，更能幫助監管者與企業去達到減碳的目標。

對於赴美掛牌進度，Gogoro則表示，去年9月宣布後，正在進行相關流程，也不能透露太多，僅希望3月第一周有新消息，並在第一季末正式掛牌。

Gogoro

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