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銀行積極搶標 10年債利率0.714%低於預期

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行今（15）日標售10年期公債300億元，不畏近期美債殖利率大舉反彈，在銀行熱烈搶標下，得標利率落於0.714%，低於市場預期的0.73%，並較今年1月發行的同年期公債，下跌7.6個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）。

展望後市，資深債券交易員分析，這期公債標售情況優於預期，但未來要留意美債偏空，對台債造成的牽引作用；由於美國聯準會3月升息勢在必行，美債殖利率遲早會站上2%大關，且2字頭利率很可能成為「新常態」，在此前提下，台債殖利率也可能跟進彈升，估計2月底前，台灣10年期公債殖利率很可能位於0.7%~0.8%之間震盪。

受到美國聯準會等主要國家央行貨幣政策轉「鷹」影響，近期美債殖利率大彈，台債前段時日也跟進反應，不過，近期烏克蘭地緣政治風險升溫，使美債殖利率略見回跌。市場原先預期，本期10年債得標利率約落在0.73%附近，沒想到銀行等買盤積極搶標，加上證券商手中握有80幾億元的空單需回補，兩股力道促使10年債買氣明顯升溫，得標利率低於市場預期。

「雖然未來可能會升息，但市場認為，台灣央行可能不會那麼快跟進，以致公債殖利率的彈幅相對有限，台債殖利率不甩美債、走自己的路」，資深券商主管說。

影響所及，銀行業大舉搶下77%的籌碼，顯示補券需求非常殷切。

另一方面，券商握有約80億元的空單，必須在標債時回補，因此，證券業也抱回逾二成的籌碼；至於保險與票券業，分別搶下1.67%與0.5%的10年債籌碼。

央行今日也標售一期364天期定存單，金額為1,700億元，得標利率落於0.399%，連11漲並創下近兩年新高。

銀行資調主管指出，受到央行可能跟進美國升息影響，央行364天期定存單得標利率步步走揚，與前一個月相較，本期364天期定存單微幅上漲0.3個基本點。

殖利率 美國聯準會 公債

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