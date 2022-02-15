產業移工14+7防疫旅館費逾萬元 全由雇主負擔

勞動部第二階移工引進今（15）日起跑，並開放引進移工可在防疫旅館進行14+7檢疫及自主健康管理，其防疫旅館費用，產業移工全由雇主負擔，社福移工則由政府每日最高補助1,250元，亦即每名社福移工最高補助26,250元，餘者由雇主負擔。

目前國內防疫旅館價位不一，以14+7計算，預估雇主引進產業移工須多負擔3萬1,500元至6萬3,000元。

勞動部表示，移工入境後，雇主安排移工至防疫旅館進行檢疫，須事前向防疫旅館所在直轄市或縣（市）政府申請備查。移工完成14天檢疫後，應於同一防疫旅館銜接七天自主健康管理，才能前往工作地點。

勞動部表示，移工於防疫旅館檢疫第13天或第14天，應由檢驗機構派員前往防疫旅館進行PCR檢測，避免移工個別前往醫院增加風險。移工於防疫旅館第20天或第21天，應進行一次快篩，應由雇主協助確認快篩結果，並至勞動部入出國移工機場關懷服務網回報。

勞動部表示，已和地方政府和仲介公司協商開會，鼓勵地方政府協助建立轄內防疫旅館與檢驗機構合作機制；若如無合作機制，移工檢疫期滿，雇主或仲介公司須自行與檢驗機構約定，派員至防疫旅館為移工進行PCR檢測。

針對移工14+7日之住宿費用，勞動部考量社福類雇主經濟負擔，將補助住宿費用之50%，但每人最多不超過每日1,250元。此外檢疫期滿移工PCR的費用，由政府公費支應，但是檢驗機構派員的外勤費和交通費等其他費用，由雇主自行負擔。