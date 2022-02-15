快訊

獲獎校長遭小三控訴始亂終棄 家長、當地人震驚

染疫桃機航警傳染給孫子 幼兒園今停課、全員採檢

台美印立方衛星發射升空 中大成功接收訊號

中央社 / 台北15日電

中央大學今天表示，台灣、美國、印度跨國合作開發的INSPIRESat-1立方衛星於14日上午發射升空，中大已於當天下午成功接收到衛星訊號，顯示衛星運作正常。

INSPIRESat-1衛星於台灣時間2月14日上午8時29分在印度的達萬太空中心（Satish Dhawan Space Centre）順利發射升空。

中央大學新聞稿指出，中大在2月14日下午5時24分成功接收到INSPIRESat-1訊號，衛星運作正常，準備開始執行科學任務，展開三方首度合作的第一步。

中大提到，INSPIRESat-1衛星有兩個科學酬載，包括中央大學研發的微型電離層探測儀、美國國家航空暨太空總署（NASA）補助開發的雙孔X光太陽頻譜儀；透過微型電離層探測儀，可了解高層大氣變化以及對無線通訊的影響，藉由雙孔X光太陽頻譜儀，則可了解太陽的日冕變化，兩者結合後，無疑是讓INSPIRESat-1成為太空天氣觀測站。

衛星發射後，將由印度太空科學與科技學院（IIST）進行主要飛控，並由美國科羅拉多大學波德分校（CU Boulder）及台灣的中央大學輔助，產出的科學資料，將提供給參與學校作為分析。

中央大學太空科學與工程系教授張起維表示，這是中大繼去年1月發射飛鼠號立方衛星後，第2個成功發射的立方衛星任務：中大團隊累積飛鼠號動手設計、整合測試、飛行控制、雙向通訊等寶貴經驗，就算遇上沒預料到的問題，也能迅速改正，經過上次歷練，這回任務順利許多。

張起維指出，當前微型化人造衛星日益蓬勃，加上研發時程較短，燃料和發射成本較低，可靠度、可容忍錯誤率也不像傳統人造衛星嚴苛，相對發展性高，此次順利發射衛星並成功接受訊號，也向國際展現台灣在微型化人造衛星的軟硬實力。

太空 中央大學

延伸閱讀

台印合作衛星今早發射 525公里上空觀測太空天氣

共同成功開發衛星 台印度專家盼深化強項合作

台灣參與開發立方衛星 印度發射成功

SpaceX要送3萬顆衛星上太空 NASA感到擔憂

相關新聞

【半導體人才戰】全年都是徵才旺季 每位求職者有近4個職缺可挑？

半導體業已是台灣護國產業，扮演台灣經濟重要引擎的角色，卻蒙上缺才陰影。人力銀行發現，去年以來就業市場進入活絡期，整體求供比攀升到1.7，半導體求供比更高達3.7，衝上史上新高，一個人有近4個工作機會可以選，意味半導體求才若渴。

【半導體人才戰】記憶體廠不用回籠鳥 跳槽大陸可能是條不歸路

美中貿易戰方興未艾，中國大陸自主發展半導體的決心並未受美國制裁而動搖，對外挖角行動甚至比先前有過之而無不及。對抗這波紅色供應鏈挖角潮，台廠也有因應之道。記憶體大廠旺宏總經理盧志遠日前在與長庚大學簽署產學合作計畫時，向想到對岸參與大陸記憶體產業人才喊話，他點醒「陸歸人才」：「從大陸記憶體公司想再跳槽回台灣工作，可能很難被採用。」

【英特爾強攻台積／上】英特爾成立IFS加速器 會對台積電帶來多大威脅？

英特爾成立晶圓代工服務（IFS）加速器，建立生態系聯盟，是虎年開年沒多久，全球半導體產業的一樁盛事。這也反映英特爾要衝刺晶圓代工事業，遭遇空前挑戰，為了做出成績，不得不傾洪荒之力，從瞄準新創公司下手。問題是培育有潛力的新創公司，成功機率有多大？且要等多久？一旦漸成氣候，這些新創還會死心塌地留在英特爾投片嗎？

政院稱亞泥案查無不法 委員：不符真相

行政院9日公布「亞泥新城山礦場租用原住民族土地真相調查報告」，部落會議12日投票通過同意亞泥繼續開採；參與真相調查的多位...

鮮花「鬼市」專賣內行人 近500億商機竟是創業墳場

情人節最浪漫的事是收到心愛的人送的一束玫瑰花，他們收到的鮮花很多是來自亞洲第一鮮花交易中心昆明斗南大型批發市場。在這裡每天日夜顛倒、高度運轉，每天都有大批創業者投入，也有大批創業失敗者離開。這裡能看清鮮花產業的現實世界，浪漫生意的背後並不浪漫。

美智庫傳統基金：台灣經濟自由度 排名第六

美國智庫傳統基金會及華爾街日報發布《2022經濟自由度指數》，台灣在184個經濟體中排名第六名，維持去年全球排名，僅次於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。