快訊

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

紙業大廠榮成二林廠竄無名火！燃燒面積約300坪 23輛消防車搶救

2021年商標申請 創22年來最高案量

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部智慧局今（15）日公布2021年商標申請狀況，註冊申請95,917件，創智慧局22年成立以來最高紀錄。智慧局
經濟部智慧局今（15）日公布2021年商標申請狀況，註冊申請95,917件，創智慧局22年成立以來最高紀錄。智慧局

經濟部智慧局今（15）日公布2021年商標申請狀況，註冊申請95,917件，創智慧局22年成立以來最高紀錄。本國人商標註冊申請前五大類別，以第35類（廣告、企業經營等）15,034類最多，年成長比例13%最高。

智慧局指出，我國商標註冊申請95,917件（123,217類），年增2%，主要是本國人73,374件，外國人22,543件，申請件數各成長2%、3%。

商標申請前五大國家（地區）中，中國大陸以4,929件穩居首位，其次為美國；日本因為疫情影響，商標申請年減14%。

分析我國商標註冊申請最多類別，本國人以申請第35類（廣告、企業經營等）最多，合計為15,034類，年增13%。其中，本國法人以統一企業居首，共申請567類，其次為全家便利商店、金車公司。

而在外國方面則以第9類（電腦及科技產品等）居多，第42類（科學及技術性服務）類別年成長比例20%最多。外國法人中，以香港公司兔女孩135類最多，小米科技、資生堂次之。

智慧局表示，審查績效方面，發明專利平均審結期間維持在14.0個月，商標則降到6.2個月，提供申請人快速優質的審查服務，創12年以來最低，待辦案件量雙雙維持在五萬件水平，有助於企業早日取得權利適時進行產業布局。

商標 全家便利商店

延伸閱讀

Canalys：2021年全球電動汽車銷量增長109% 中國大陸佔一半

Nike因「特殊店名」槓上植栽店 老闆喊冤：想太多了吧！

想攻元宇宙？麥當勞申請至少10項商標 擬建立虛擬形式餐廳

因應申請加入CPTPP 商標、著作權法將大幅提高保護力道

相關新聞

不只竹北遠百 全台魔王級停車場背後都有3大苦衷？

受到新竹人期待的遠百竹北店日前試營運，大幅登上媒體版面的卻不是光鮮亮麗的商場，而是民眾抱怨停車場太難停，民眾更在網路上列出不少「大魔王」等級的停車場。業者坦言，不夠友善的停車場的確會讓消費者來店意願降低，但要改善停車場卻有三大難題，不是容易的事。...

國內通膨蠢蠢欲動 國民黨：已成為全民最大心理壓力

國內物價上漲問題遲無法解決，國民黨主席朱立倫上午表示，民眾的小事情是政府的大事情，通膨已經成為全民最大心理壓力，要相信民...

台灣首次挺進「經濟自由」國家 2022經濟自由度全球第6

美國智庫傳統基金會及華爾街日報昨天發布「2022經濟自由度指數」(2022 Index of Economic Free...

【半導體人才戰】與北部頂大互別苗頭 成大、中山半導體學院力拚差異化

成功大學設立的「智慧半導體及永續製造學院」，共開設「晶片設計學位學程」、「半導體製程學位學程」、「半導體封測學位學程」、「關鍵材料學位學程」、「智能與永續製造學位學程」等5大學位學程，預計招收80名碩士生及20名博士生，且合作企業有大亞電線電纜、力晶、日月光、中信造船、中油、中鋼、台達電、台積電、全訊、李長榮、旺宏、奇景光電、國巨、華邦電、穩懋等15家企業，涵蓋半導體上、中、下游產業，是各校中合作廠商最多的。

【半導體人才戰】人才湧向晶圓代工業 學者示警台灣有「荷蘭病」徵兆

台灣記憶體產業面臨人才荒，其實不僅僅是因為被大陸挖角，半導體產業過度向晶圓代工業傾斜，吸走多數人才。長庚大學校長湯明哲示警，台灣半導體產業人才湧向晶圓代工業，已有所謂「荷蘭病」的徵兆。跟著產業發展提高附加價值，是唯一的解方。

中油：俄烏若開戰 保台不斷氣

俄羅斯與烏克蘭地緣情勢緊張，全球投資人關注事件發展，由於俄羅斯坐擁豐富天然資源，也是小麥出口大國，若俄軍果真入侵烏克蘭，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。