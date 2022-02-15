2021年商標申請 創22年來最高案量

經濟部智慧局今（15）日公布2021年商標申請狀況，註冊申請95,917件，創智慧局22年成立以來最高紀錄。本國人商標註冊申請前五大類別，以第35類（廣告、企業經營等）15,034類最多，年成長比例13%最高。

智慧局指出，我國商標註冊申請95,917件（123,217類），年增2%，主要是本國人73,374件，外國人22,543件，申請件數各成長2%、3%。

商標申請前五大國家（地區）中，中國大陸以4,929件穩居首位，其次為美國；日本因為疫情影響，商標申請年減14%。

分析我國商標註冊申請最多類別，本國人以申請第35類（廣告、企業經營等）最多，合計為15,034類，年增13%。其中，本國法人以統一企業居首，共申請567類，其次為全家便利商店、金車公司。

而在外國方面則以第9類（電腦及科技產品等）居多，第42類（科學及技術性服務）類別年成長比例20%最多。外國法人中，以香港公司兔女孩135類最多，小米科技、資生堂次之。

智慧局表示，審查績效方面，發明專利平均審結期間維持在14.0個月，商標則降到6.2個月，提供申請人快速優質的審查服務，創12年以來最低，待辦案件量雙雙維持在五萬件水平，有助於企業早日取得權利適時進行產業布局。