就業金卡張數破4,000大關 五原因吸引國際人才來台

「與病毒共存」的生活模式在國際各國逐漸形成共識，迎接疫後經濟復甦，搶人才大戰也蓄勢待發準備開打。近年我國積極延攬外籍菁英，根據國發會統計，2021年就業金卡核發數大增1,982人次，較2020年增加的1,399人次，明顯攀升，且2022年1月就業金卡累計核發人次，首度衝破4,000張大關，達4,105人次。

國發會官員分析，2021年因國內半導體產業發展特別好、台商回流、疫情控制得宜，又加上Google、Microsoft等知名外商紛紛要把資料中心（Data Center）落地台灣，在招募國際人才的需求下，推升了資通訊國際人才往台灣走。此外，新創產業的蓬勃發展，也是吸引國際人才來台的因素之一。

中研院經濟研究所研究員簡錦漢拋出「解封搶才」的建議，他表示如果現在可以慢慢逐步解封，從經濟面來看，是個趨勢，台灣邊境管制若能稍微放鬆，對吸引人才是很好的機會，尤其比競爭地區如香港、日本、中國提早解封是好的，因為近來中、港、日已出現金融人才的出走潮，若此時台灣能開始檢討並調整邊境管制措施，對台灣吸收人才、留學生將大有助益。

簡錦漢說，新變種病毒Omicron傳播力很強、輕症機率高，這意味零確診的成本墊高，但解封成本變低，慢慢解封將是趨勢。

國發會統計到2021年12月底為止，共核發3,927張就業金卡，但因為就業金卡的有效期間三年，有些持有人屆期未申請換發新卡， 因此有效張數為3,623張。根據統計，就業金卡持有人以經濟類為主，占比約六成，其次依序為科技類占16.5%、金融類占8.4%；國別則以美國為大宗，占了三成四，其次是香港占16%、英國占6%。

國發會官員指出，外國人才專法自2018年上路至今已延攬超過5,800名外國特定專業人才（包含就業金卡持卡人），去年10月25日更施行新修正的外國人才專法，提供更具吸引力的工作及居留規定，並優化租稅及社會保障，除修法外，國發會也和相關部會推動多項攬才配套措施。

國發會官員表示，隨著疫情趨緩，今年將與各駐台單位、外國商會、跨國公司等建立夥伴關係，協助台灣一同向國際攬才，希望透過完善的攬才法規及相關配套措施，於今年底成功延攬10,000名外國特定專業人才，雖然一年約需增加4,000多人的量體真的很大，滿挑戰的，但「會往目標方向前進」。